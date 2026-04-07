البرلمان الفيتنامي ينتخب تو لام رئيساً للبلاد

هانوي-سانا

أقرّ البرلمان الفيتنامي، اليوم الثلاثاء، تعيين ” تو لام “، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، رئيساً للدولة للفترة ما بين عامي 2026 و2031.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس البرلمان ” تران تانه مان” قوله: إن “النواب الأعضاء في الجمعية الوطنية والبالغ عددهم 495 نائباً وافقوا بنسبة مئة في المئة على قرار انتخاب تو لام رئيساً للبلاد للولاية الممتدة من 2026 إلى 2031”.

وقال تو لام في كلمة بعد تأدية اليمين الدستورية: “إن تولّي مسؤوليتَي الأمين العام للحزب، والرئيس، هو مسؤولية كبيرة، وكذلك واجب مقدّس ونبيل، مشدّداً على الحاجة إلى تطوير قوة عاملة عالية المهارة لتلبية متطلبات التنمية في المرحلة الجديدة، والعمل لبناء مجتمع حديث وشامل، ومواكبة الاتجاهات السياسية والاقتصادية والحضارية العالمية.

واُنتخب لام أمينا عاماً للجنة المركزية الـ13 للحزب الشيوعي الفيتنامي في آب من عام 2024، وأُعيد انتخابه لنفس المنصب للفترة ما بين عامي 2026 و2031 في كانون الثاني الماضي.

وسجّلت فيتنام نموّاً في الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 7,8 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت، رغم “الصعوبات الكثيرة” الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاءات السبت الماضي، وزادت صادراتها بنسبة 19,1 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2025، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 27 في المئة.