الإمارات العالمية للألمنيوم تعلن تضرر أحد مواقعها وإصابة موظفين إثر هجوم على أبوظبي

أبوظبي-سانا

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم السبت عن تضرر أحد مواقعها وإصابة عدد من موظفيها، عقب هجوم استهدف منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي.

ونقلت فرانس برس عن الشركة قولها في بيان: إن موقع “الطويلة” التابع لها تعرض لأضرار جراء الهجوم الذي نفذ بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أن فرقها المختصة تواصل تقييم حجم الأضرار.

وأكدت أن عدداً من موظفيها أُصيبوا بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، دون تسجيل أي إصابات خطيرة.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد السلطات اندلاع حرائق في منطقة خليفة الاقتصادية، إضافة إلى إصابة ستة أشخاص نتيجة سقوط شظايا في الموقع ذاته.

وتعد الشركة من أبرز منتجي الألمنيوم عالمياً، فيما تتواصل الجهود لاحتواء تداعيات الحادث وضمان سلامة العاملين والمنشآت.

وتتعرض دول الخليج العربي بشكل يومي لاعتداءات إيرانية، تطول منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.