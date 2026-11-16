الجيولوجيا توقع عقداً مع “سامي روك” السعودية لحفر آبار تنقيبية بالسجيل الزيتي بحلب

دمشق-سانا

وقعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في مقرها بدمشق، عقداً مع شركة “سامي روك” ‏SAMIROK‏ السعودية، وذلك لتنفيذ أعمال حفر آبار تنقيبية في موقع السجيل الزيتي بمنطقة ‏خناصر في محافظة حلب.‏

وذكرت وزارة الطاقة اليوم الإثنين، أن العقد الذي وقعه عن المؤسسة ‏مديرها العام سراج الحريري، وعن شركة “سامي روك” نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور ‏إبراهيم بابلي، وبحضور ممثلي الجانبين، يهدف لاستكمال الدراسات الجيولوجية، وتقييم الإمكانات ‏الاستثمارية للموقع.‏

وأشارت الوزارة إلى أن العقد يأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقّعة سابقاً بين الطرفين، لتطوير ‏مشروع استثماري يوظف خامات السجيل الزيتي في الصناعات الكيميائية، ولا سيما إنتاج فوسفات ‏ثنائي الأمونيوم (‏DAP‏).‏

وأوضحت الوزارة أن أعمال الحفر ستوفر بيانات جيولوجية وفنية دقيقة حول خصائص السجيل ‏الزيتي وامتداده، بما يساعد على تقييم الجدوى الاستثمارية للمشروع وتحديد متطلبات مراحله ‏اللاحقة، ويدعم توجهات تطوير قطاع التعدين، وتعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية.‏

وتختص الشركة السعودية ‏”سامي روك” ‏في أعمال التعدين والمسح الجيولوجي والاستكشاف ‏وأعمال الحفر للآبار والأنفاق بخبرة طويلة وواسعة، إضافة إلى تجارة المعدات الثقيلة وقطع الغيار ‏ذات الصلة والالتزام بتنفيذ المشروعات التعدينية وشبه التعدينية بمعايير عالمية وتقنيات مبتكرة.‏