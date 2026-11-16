الجيولوجيا توقع عقداً مع “سامي روك” السعودية لحفر آبار تنقيبية بالسجيل الزيتي بحلب

دمشق-سانا
وقعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في مقرها بدمشق، عقداً مع شركة “سامي روك” SAMIROK السعودية، وذلك لتنفيذ أعمال حفر آبار تنقيبية في موقع السجيل الزيتي بمنطقة خناصر في محافظة حلب.
وذكرت وزارة الطاقة اليوم الإثنين، أن العقد الذي وقعه عن المؤسسة مديرها العام سراج الحريري، وعن شركة “سامي روك” نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم بابلي، وبحضور ممثلي الجانبين، يهدف لاستكمال الدراسات الجيولوجية، وتقييم الإمكانات الاستثمارية للموقع.
وأشارت الوزارة إلى أن العقد يأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقّعة سابقاً بين الطرفين، لتطوير مشروع استثماري يوظف خامات السجيل الزيتي في الصناعات الكيميائية، ولا سيما إنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP).
وأوضحت الوزارة أن أعمال الحفر ستوفر بيانات جيولوجية وفنية دقيقة حول خصائص السجيل الزيتي وامتداده، بما يساعد على تقييم الجدوى الاستثمارية للمشروع وتحديد متطلبات مراحله اللاحقة، ويدعم توجهات تطوير قطاع التعدين، وتعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية.
وتختص الشركة السعودية ”سامي روك” في أعمال التعدين والمسح الجيولوجي والاستكشاف وأعمال الحفر للآبار والأنفاق بخبرة طويلة وواسعة، إضافة إلى تجارة المعدات الثقيلة وقطع الغيار ذات الصلة والالتزام بتنفيذ المشروعات التعدينية وشبه التعدينية بمعايير عالمية وتقنيات مبتكرة.