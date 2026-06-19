هولندا توجه فرقاطة عسكرية نحو مضيق هرمز

أمستردام-سانا

أعلنت هولندا اليوم الجمعة إعادة توجيه إحدى فرقاطاتها العسكرية نحو منطقة مضيق هرمز، تمهيداً للانضمام إلى بعثة بحرية دولية محتملة، في خطوة تأتي وسط تحركات غربية متسارعة لتكثيف الوجود العسكري في الممر المائي الإستراتيجي.

ونقلت رويترز عن وزيرة الدفاع الهولندية ديلان يشيلغوز قولها في رسالة وجهتها إلى البرلمان: “إن الفرقاطة المخصصة للدفاع الجوي والموجودة حالياً في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ستستغرق عدة أسابيع للوصول إلى مضيق هرمز”.

وكانت ألمانيا أعلنت أمس الخميس عزمها نشر سفينتين عسكريتين في البحر الأحمر تمهيداً لمهمة محتملة في المضيق.

وتسعى فرنسا وبريطانيا لوضع خطط تهدف إلى إطلاق بعثة بحرية متعددة الجنسيات في المنطقة، بينما تعارض إيران بشدة أي وجود عسكري أجنبي في المضيق.