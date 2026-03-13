ترامب: مجتبى خامنئي قد يكون حياً وصواريخ إيران تهدد الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نقلتها فوكس نيوز اليوم الجمعة بأن المرشد الإيراني المعين حديثاً، مجتبى خامنئي، ربما لا يزال على قيد الحياة، رغم عدم ظهوره علناً منذ توليه المنصب بعد اندلاع الحرب في إيران.

وقال ترامب خلال مقابلة مع براين كيلميد من المقرر عرضها اليوم الجمعة على برنامج The Brian Kilmeade Show، وفق ما نقلته فوكس نيوز: “أعتقد أنه متضرر، لكن أظن أنه على الأرجح لا يزال حياً.”

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أشار خامنئي إلى أن إيران لن تتراجع في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان خامنئي قد أصدر بياناً يوم الخميس، وسط شائعات حول حالته الصحية عقب الضربات الأمريكية-الإسرائيلية الأخيرة.

وجاء البيان بعد تقارير أفادت بأن خامنئي تعرض لإصابات وربما كان في غيبوبة، إثر الضربات التي أسفرت عن مقتل والده خلال هجوم على مجمع في طهران بتاريخ 28 شباط الماضي..

وتطرق ترامب إلى التهديدات الإيرانية تجاه الدول المجاورة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إيران كانت تمتلك “1200 صاروخاً موجهاً نحو هذه الدول”، وأضاف: “كانوا سيسيطرون على الشرق الأوسط، وكانوا سيسيطرون على كل شيء”.

وأشار الرئيس الأمريكي أيضاً إلى الصعوبات التي تواجه السفن في عبور مضيق هرمز، مؤكداً:

“يجب المرور عبر مضيق هرمز وإظهار الشجاعة. لا يوجد ما يدعو للخوف. ليس لديهم بحرية، وقد أغرقنا جميع سفنهم.”

وتوشك الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أن تنهي أسبوعها الثاني وسط هجمات جوية متبادلة امتدت لتصل إلى دول عربية وشرق أوسطية.