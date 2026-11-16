تعطل الطيران الأمريكي.. تحديات تحديث البنية التحتية ومخاطر الأنظمة القديمة

واشنطن-سانا
كشف الاضطراب الواسع الذي أصاب حركة الطيران في الولايات المتحدة في 13 تشرين الثاني الجاري، وأدى إلى وقف الرحلات المغادرة من المطارات الأمريكية لنحو خمس ساعات، عن تحديات تتجاوز أسبابه التقنية المباشرة، لتسلط الواقعة الضوء على هشاشة جانب من البنية التحتية للاتصالات التي تعتمد عليها إدارة الطيران الاتحادية في مراقبة الحركة الجوية، وصعوبة تحديث الأنظمة القديمة من دون تعريض استمرارية عملها للمخاطر.
ووفقاً لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن التحقيقات الأولية رجحت ارتباط العطل بجهاز توجيه حديث التركيب في محطة لاسلكية بولاية أركنساس، أدى إلى تدفق غير اعتيادي للبيانات وإغراق شبكة الاتصالات بطلبات متكررة، ما انعكس على قدرة مراقبي الحركة الجوية على التواصل مع الطيارين ومتابعة بيانات الرادار.
وأفاد وزير النقل الأمريكي شون دافي، في مؤتمر صحفي السبت 14 تشرين الثاني، بأن الجهاز كان يرسل أكثر من ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ، الأمر الذي تسبب باضطراب الاتصالات في 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً تابعاً لإدارة الطيران الاتحادية، مشيراً إلى أن التحقيق لم يحسم بعد ما إذا كان الخلل ناجماً عن عيب في الجهاز أم خطأ في تركيبه أو إعداداته.
وبحسب وكالة رويترز، تضررت أكثر من 20 ألف رحلة بالإلغاء أو التأخير خلال يومي الجمعة والسبت، فيما احتاجت شركات الطيران إلى وقت إضافي لإعادة توزيع الطائرات والأطقم واستعادة جداول التشغيل المعتادة، ووصف التقرير الواقعة بأنها أطول توقف شامل لحركة الطيران الأمريكية منذ هجمات 11 أيلول 2001.
ولم تتوقف تداعيات الخلل عند تعليق الرحلات خلال فترة العطل، إذ امتدت إلى جداول التشغيل اللاحقة، مع إلغاء أكثر من 6400 رحلة من أصل نحو 41 ألف رحلة كانت مقررة يوم السبت 14 تشرين الثاني، وفق بيانات موقع “فلايت أوير” التي نقلتها وكالة أسوشيتد برس، فيما تجاوز عدد الرحلات الملغاة يوم الجمعة 12 ألف رحلة، ما فرض على شركات الطيران مواصلة جهودها لاستعادة انتظام عملياتها.
وأكد المسؤولون الأمريكيون أن قرار وقف الرحلات جاء إجراءً احترازياً لضمان السلامة، مشيرين إلى استقرار نظام مراقبة الحركة الجوية واستئناف الرحلات بعد التحقق من عودة الاتصالات إلى العمل بصورة طبيعية.
بنية اتصالات تعود إلى عقود
تتجاوز أهمية الحادث موقع الخلل الأولي بالنظر إلى طبيعة شبكة الاتصالات التي تعتمد عليها إدارة الطيران الاتحادية، إذ تربط هذه الشبكة آلاف المنشآت ومراكز المراقبة وأجهزة الرادار وأنظمة نقل بيانات الرحلات، وتتيح تبادل المعلومات اللازمة لتوجيه الطائرات ومتابعتها عبر المجال الجوي الأمريكي.
ووفق تقرير مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكية الصادر في 14 أيلول 2026، تعتمد الإدارة على بنية اتصالات تضم كابلات نحاسية تعود إلى ستينيات القرن الماضي، لم تعد بعض تقنياتها مدعومة من مزودي الخدمة، ما يزيد احتمالات الانقطاعات ويصعّب عمليات الصيانة وتأمين قطع الغيار.
وأفاد التقرير بأن شبكة الاتصالات تشكل العمود الفقري لنظام المجال الجوي الوطني، إذ تربط نحو خمسة آلاف منشأة تابعة لإدارة الطيران الاتحادية، بما فيها أجهزة الرادار وأنظمة الاتصالات الصوتية وبيانات الرحلات، فيما حذر من أن الاعتماد على تقنيات قديمة وغير مدعومة قد يؤدي إلى اضطرابات تشغيلية، ويزيد مخاطر استمرار مشكلات التأخير والحوادث الجوية في حال تعثر جهود التحديث.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الطيران كانت قد استبدلت، حتى أيار الماضي، 2560 خطاً من أصل 5170 خطاً نحاسياً قديماً بكابلات ألياف ضوئية عالية السرعة، ضمن خطة تستهدف استكمال تحديث هذه الشبكة بحلول كانون الأول 2028.
وتربط هذه الأرقام الحادث الأخير بمشكلة أوسع تتعلق بمدى قدرة البنية التحتية القائمة على مواكبة متطلبات الحركة الجوية الحديثة، ولا سيما أن الشبكة لا تقتصر وظيفتها على نقل الاتصالات الصوتية، بل تشكل أساساً لتبادل بيانات الرادار والرحلات بين المراكز المختلفة.
تحديث مكلف ومخاطر تشغيلية
تواجه خطة التحديث تحديات مالية وتنظيمية أيضاً، إذ ذكر مكتب المحاسبة الحكومية أن إدارة الطيران لم تضع حتى الآن تقديراً شاملاً وموثقاً للتكاليف الكلية للبرنامج، كما لم تستكمل جدولاً زمنياً موحداً ينسق المشروعات المختلفة، رغم وجود آلاف الجداول المنفصلة لأعمال التنفيذ.
وحذر المكتب من أن غياب التخطيط المتكامل قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة الطيران أو إطالة الاعتماد على الأنظمة القديمة، فضلاً عن احتمالات تجاوز التكاليف وتأخر إنجاز الأهداف المحددة.
وفي هذا السياق، خصص الكونغرس الأمريكي 12.5 مليار دولار لدعم برنامج تحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، فيما قدرت الإدارة احتياجات المرحلة الثانية من البرنامج بنحو 10.2 مليارات دولار إضافية، وفق التقرير الرقابي.
لكن وزير النقل الأمريكي أوضح أن عملية استبدال جهاز التوجيه التي سبقت الاضطراب الأخير كانت من أعمال الصيانة الاعتيادية للشبكة، وليست جزءاً من برنامج التحديث الشامل، مشيراً إلى أن الوزارة ستعيد تقييم توقيت تنفيذ أعمال التحويل من الخطوط النحاسية إلى الألياف الضوئية، ولا سيما في المواقع التي قد يمتد تأثيرها إلى مراكز أخرى.
ترابط الشبكات يوسع نطاق الأعطال
توضح الواقعة جانباً من المخاطر المرتبطة بترابط البنى التحتية الرقمية، إذ لم يبق تأثير الخلل محصوراً في الموقع الذي بدأ منه، بل امتد عبر شبكة الاتصالات إلى مراكز مراقبة متعددة، الأمر الذي دفع السلطات إلى وقف الرحلات المغادرة احترازياً، إلى حين استقرار الأنظمة والتحقق من سلامة الاتصالات.
ولا تتوقف مخاطر ترابط الأنظمة عند انتقال أثر العطل من موقع إلى آخر، إذ إن اعتماد مراكز مراقبة الحركة الجوية على شبكة اتصالات مشتركة يجعل استمرارية عملها مرتبطة بموثوقية مكونات هذه الشبكة وقدرتها على التعامل مع الأعطال.
وفي حين أعلنت السلطات الأمريكية عدم عثورها على أدلة تشير إلى هجوم إلكتروني أو عمل تخريبي، فإن التحقيق في المسؤولية الفنية عن الحادث لا يزال مستمراً، وسط تحذيرات رسمية من احتمال تكرار الاضطرابات ما دامت أجزاء أساسية من شبكة الاتصالات القديمة قيد الاستخدام.
وتشير هذه التطورات إلى أن تحديث البنية التحتية الحيوية لا يرتبط فقط بتوفير التمويل والتقنيات الأحدث، بل يتطلب أيضاً تخطيطاً تشغيلياً دقيقاً، واختبارات مستمرة، وآليات احتياطية تضمن استمرار الخدمات عند تعطل أحد مكونات الشبكة، ولا سيما في القطاعات التي ترتبط سلامة ملايين المستخدمين بموثوقية أنظمتها.