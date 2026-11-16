تعطل الطيران الأمريكي.. تحديات تحديث البنية التحتية ومخاطر الأنظمة القديمة

واشنطن-سانا‏

كشف الاضطراب الواسع الذي أصاب حركة الطيران في الولايات المتحدة في 13 تشرين الثاني ‏الجاري، وأدى إلى وقف الرحلات المغادرة من المطارات الأمريكية لنحو خمس ساعات، عن ‏تحديات تتجاوز أسبابه التقنية المباشرة، لتسلط الواقعة الضوء على هشاشة جانب من البنية التحتية ‏للاتصالات التي تعتمد عليها إدارة الطيران الاتحادية في مراقبة الحركة الجوية، وصعوبة تحديث ‏الأنظمة القديمة من دون تعريض استمرارية عملها للمخاطر.‏

ووفقاً لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن التحقيقات الأولية رجحت ارتباط ‏العطل بجهاز توجيه حديث التركيب في محطة لاسلكية بولاية أركنساس، أدى إلى تدفق غير ‏اعتيادي للبيانات وإغراق شبكة الاتصالات بطلبات متكررة، ما انعكس على قدرة مراقبي الحركة ‏الجوية على التواصل مع الطيارين ومتابعة بيانات الرادار.‏

وأفاد وزير النقل الأمريكي شون دافي، في مؤتمر صحفي السبت 14 تشرين الثاني، بأن الجهاز ‏كان يرسل أكثر من ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ، الأمر الذي تسبب باضطراب ‏الاتصالات في 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً تابعاً لإدارة الطيران الاتحادية، مشيراً إلى أن ‏التحقيق لم يحسم بعد ما إذا كان الخلل ناجماً عن عيب في الجهاز أم خطأ في تركيبه أو إعداداته.‏

وبحسب وكالة رويترز، تضررت أكثر من 20 ألف رحلة بالإلغاء أو التأخير خلال يومي الجمعة ‏والسبت، فيما احتاجت شركات الطيران إلى وقت إضافي لإعادة توزيع الطائرات والأطقم واستعادة ‏جداول التشغيل المعتادة، ووصف التقرير الواقعة بأنها أطول توقف شامل لحركة الطيران ‏الأمريكية منذ هجمات 11 أيلول 2001.‏

ولم تتوقف تداعيات الخلل عند تعليق الرحلات خلال فترة العطل، إذ امتدت إلى جداول التشغيل ‏اللاحقة، مع إلغاء أكثر من 6400 رحلة من أصل نحو 41 ألف رحلة كانت مقررة يوم السبت 14 ‏تشرين الثاني، وفق بيانات موقع “فلايت أوير” التي نقلتها وكالة أسوشيتد برس، فيما تجاوز عدد ‏الرحلات الملغاة يوم الجمعة 12 ألف رحلة، ما فرض على شركات الطيران مواصلة جهودها ‏لاستعادة انتظام عملياتها.‏

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن قرار وقف الرحلات جاء إجراءً احترازياً لضمان السلامة، ‏مشيرين إلى استقرار نظام مراقبة الحركة الجوية واستئناف الرحلات بعد التحقق من عودة ‏الاتصالات إلى العمل بصورة طبيعية.‏

بنية اتصالات تعود إلى عقود

تتجاوز أهمية الحادث موقع الخلل الأولي بالنظر إلى طبيعة شبكة الاتصالات التي تعتمد عليها ‏إدارة الطيران الاتحادية، إذ تربط هذه الشبكة آلاف المنشآت ومراكز المراقبة وأجهزة الرادار ‏وأنظمة نقل بيانات الرحلات، وتتيح تبادل المعلومات اللازمة لتوجيه الطائرات ومتابعتها عبر ‏المجال الجوي الأمريكي.‏

ووفق تقرير مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكية الصادر في 14 أيلول 2026، تعتمد الإدارة على ‏بنية اتصالات تضم كابلات نحاسية تعود إلى ستينيات القرن الماضي، لم تعد بعض تقنياتها ‏مدعومة من مزودي الخدمة، ما يزيد احتمالات الانقطاعات ويصعّب عمليات الصيانة وتأمين قطع ‏الغيار.‏

وأفاد التقرير بأن شبكة الاتصالات تشكل العمود الفقري لنظام المجال الجوي الوطني، إذ تربط نحو ‏خمسة آلاف ‏منشأة تابعة لإدارة الطيران الاتحادية، بما فيها أجهزة الرادار وأنظمة الاتصالات ‏الصوتية وبيانات ‏الرحلات، فيما حذر من أن الاعتماد على تقنيات قديمة وغير مدعومة قد يؤدي ‏إلى ‏اضطرابات تشغيلية، ويزيد مخاطر استمرار مشكلات التأخير والحوادث الجوية في حال تعثر ‌‏جهود التحديث. ‏

وأشار التقرير إلى أن إدارة الطيران كانت قد استبدلت، حتى أيار الماضي، 2560 خطاً من أصل ‌‏5170 خطاً نحاسياً قديماً بكابلات ألياف ضوئية عالية السرعة، ضمن خطة تستهدف استكمال ‏تحديث هذه الشبكة بحلول كانون الأول 2028.‏

وتربط هذه الأرقام الحادث الأخير بمشكلة أوسع تتعلق بمدى قدرة البنية التحتية القائمة على مواكبة ‏متطلبات الحركة الجوية الحديثة، ولا سيما أن الشبكة لا تقتصر وظيفتها على نقل الاتصالات ‏الصوتية، بل تشكل أساساً لتبادل بيانات الرادار والرحلات بين المراكز المختلفة.‏

تحديث مكلف ومخاطر تشغيلية

تواجه خطة التحديث تحديات مالية وتنظيمية أيضاً، إذ ذكر مكتب المحاسبة الحكومية أن إدارة ‏الطيران لم تضع حتى الآن تقديراً شاملاً وموثقاً للتكاليف الكلية للبرنامج، كما لم تستكمل جدولاً ‏زمنياً موحداً ينسق المشروعات المختلفة، رغم وجود آلاف الجداول المنفصلة لأعمال التنفيذ.‏

وحذر المكتب من أن غياب التخطيط المتكامل قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة الطيران أو ‏إطالة الاعتماد على الأنظمة القديمة، فضلاً عن احتمالات تجاوز التكاليف وتأخر إنجاز الأهداف ‏المحددة.‏

وفي هذا السياق، خصص الكونغرس الأمريكي 12.5 مليار دولار لدعم برنامج تحديث أنظمة ‏مراقبة الحركة الجوية، فيما قدرت الإدارة احتياجات المرحلة الثانية من البرنامج بنحو 10.2 ‏مليارات دولار إضافية، وفق التقرير الرقابي.‏

لكن وزير النقل الأمريكي أوضح أن عملية استبدال جهاز التوجيه التي سبقت الاضطراب الأخير ‏كانت من أعمال الصيانة الاعتيادية للشبكة، وليست جزءاً من برنامج التحديث الشامل، مشيراً إلى ‏أن الوزارة ستعيد تقييم توقيت تنفيذ أعمال التحويل من الخطوط النحاسية إلى الألياف الضوئية، ‏ولا سيما في المواقع التي قد يمتد تأثيرها إلى مراكز أخرى.‏

ترابط الشبكات يوسع نطاق الأعطال

توضح الواقعة جانباً من المخاطر المرتبطة بترابط البنى التحتية الرقمية، إذ لم يبق تأثير الخلل ‏محصوراً في الموقع الذي بدأ منه، بل امتد عبر شبكة الاتصالات إلى مراكز مراقبة متعددة، الأمر ‏الذي دفع السلطات إلى وقف الرحلات المغادرة احترازياً، إلى حين استقرار الأنظمة والتحقق من ‏سلامة الاتصالات.‏

ولا تتوقف مخاطر ترابط الأنظمة عند انتقال أثر العطل من موقع إلى آخر، إذ إن اعتماد مراكز ‏مراقبة الحركة الجوية على شبكة اتصالات مشتركة يجعل استمرارية عملها مرتبطة بموثوقية ‏مكونات هذه الشبكة وقدرتها على التعامل مع الأعطال.‏

وفي حين أعلنت السلطات الأمريكية عدم عثورها على أدلة تشير إلى هجوم إلكتروني أو عمل ‏تخريبي، فإن التحقيق في المسؤولية الفنية عن الحادث لا يزال مستمراً، وسط تحذيرات رسمية من ‏احتمال تكرار الاضطرابات ما دامت أجزاء أساسية من شبكة الاتصالات القديمة قيد الاستخدام.‏

وتشير هذه التطورات إلى أن تحديث البنية التحتية الحيوية لا يرتبط فقط بتوفير التمويل والتقنيات ‏الأحدث، بل يتطلب أيضاً تخطيطاً تشغيلياً دقيقاً، واختبارات مستمرة، وآليات احتياطية تضمن ‏استمرار الخدمات عند تعطل أحد مكونات الشبكة، ولا سيما في القطاعات التي ترتبط سلامة ‏ملايين المستخدمين بموثوقية أنظمتها.‏