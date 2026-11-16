آبل تطلق دراسة واسعة لرصد استخدام الذكاء الاصطناعي في الإجابة عن الأسئلة الصحية

واشنطن-سانا

أطلقت شركة آبل تطبيقاً بحثياً جديداً لدراسة كيفية استخدام الأشخاص تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات وإجابات تتعلق بالصحة، بهدف تقييم مدى استفادتهم من المعلومات الطبية المستندة إلى الأدلة العلمية، وطريقة تفاعلهم معها في حياتهم اليومية.

وذكرت شركة آبل في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أمس الأحد، أنها أطلقت الدراسة بالتعاون مع شركة «OpenEvidence» المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الطبي، بهدف فهم كيفية تفاعل المستخدمين مع أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للإجابة عن الاستفسارات الصحية، وتقييم مدى فهمهم للإجابات وثقتهم بها.

وتدعو الدراسة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً، ويمتلكون هواتف «آيفون 15» أو إصدارات أحدث تعمل بنظام «iOS 26» أو أحدث، مع تفعيل ميزات «Apple Intelligence»، إلى المشاركة فيها.

ويتيح التطبيق للمشاركين طرح أسئلة تتعلق بالصحة والحصول على إجابات تستند إلى مصادر طبية وعلمية، من بينها دوريات متخصصة مثل «New England Journal of Medicine» و«Journal of the American Medical Association» و«Nature»، كما يمكنهم تقييم الإجابات وتقديم ملاحظاتهم بشأن دقتها وجودتها، والمشاركة في استطلاعات شهرية.

ولا تقتصر الدراسة على تحليل الأسئلة والإجابات، إذ تتيح للمشاركين، بموافقتهم، مشاركة بعض بياناتهم الصحية المسجلة عبر منصة «HealthKit» التابعة لـ«آبل»، مثل معدل ضربات القلب أثناء الراحة والنشاط البدني والنوم ونتائج الفحوصات الطبية، بهدف دراسة إمكانية الاستفادة من هذه المعلومات في تقديم إرشادات صحية أكثر ارتباطاً باحتياجات المستخدمين.

ويمكن للتطبيق أيضاً مساعدة المشاركين على الاستعداد لزيارة الطبيب من خلال تنظيم المعلومات الصحية وتقديم إرشادات يسهل فهمها، مع توجيههم إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية عند طرح أسئلة تتعلق بمشكلات تستدعي الحصول على مساعدة متخصصة.

وفيما يتعلق بخصوصية البيانات، أكدت «آبل» أنها ستخضع لإجراءات إخفاء الهوية قبل إرسالها إلى مزود خدمات سحابية آمن، مشيرةً إلى أنها لن تستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، فيما تتولى شركة «OpenEvidence» حذف بيانات الاستفسارات والإجابات بعد مرور 24 ساعة.

وتأتي الدراسة في ظل تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات الصحية، واتجاه شركات التكنولوجيا إلى تطوير أدوات متخصصة للإجابة عن الاستفسارات الطبية.