الإمارات: مقتل شخصين جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبو ظبي

أبو ظبي-سانا

أعلن المكتب الإعلامي في إمارة أبو ظبي اليوم الخميس، مقتل شخصين، وإصابة ثلاثة آخرين، جراء سقوط شظايا في شارع سويحان إثر اعتراض صاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي ونُشِر على منصة إكس: “تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبو ظبي مع حادثٍ، نتيجة سقوط شظايا في شارع سويحان إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، ما أسفر عن مقتل شخصين، لم يتم تحديد هويتهما بعد، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، إلى جانب تضرُّر عدد من المركبات”.

ودعا المكتب الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن المستجدات حال توافرها.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم أن دفاعاتها الجوية تعاملت صباحاً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.