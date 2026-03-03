التعاون الخليجي: استمرار الاعتداءات الإيرانية دليل على محاولات طهران زعزعة الاستقرار

الرياض-سانا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، أنّ استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية دليل على محاولات طهران زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي بيان نُشر على موقع المجلس الرسمي قال البديوي: “إنّ الاعتداءات الإيرانية على أراضي دول المجلس وتصعيدها غير المبرر وغير القانوني دليل على نوايا طهران الخبيثة، وسعيها الدائم لزعزعة الأمن والاستقرار”.

وجدّد البديوي إدانته للهجمات التي تشنها إيران وتستهدف فيها المنشآت المدنية والدبلوماسية، بما فيها مقرات السفارات الأمريكية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مؤكداً تضامن كل دول مجلس التعاون الخليجي ووقوفها صفاً واحداً للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أدان يوم الأحد الماضي بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولاً من المجلس، إضافة إلى الأردن، ما يشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة هذه الدول، ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتعرضت منذ يوم السبت الماضي الدول الخليجية والأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.