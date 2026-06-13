غويانا ترشّح سفيرتها لدى الأمم المتحدة لخلافة غوتيريش

جورج تاون-سانا

أعلن رئيس غويانا عرفان علي، ترشيح سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة، كارولين رودريغيس بوركيت، لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته نهاية عام 2026.

ونقلت فرانس برس عن علي، قوله أمس الجمعة: إنه يدعم ترشيح رودريغيس بوركيت، التي تمثل غويانا لدى الأمم المتحدة منذ عام 2020، مشيداً بما أظهرته من قدرات قيادية خلال عضوية بلادها غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2024 و2025.

وأكد الرئيس الغوياني أن السفيرة تمتلك الخبرة والكفاءة اللازمتين للاضطلاع بأدوار قيادية أوسع داخل المنظومة الدولية، معرباً عن ثقته بقدرتها على المساهمة في تعزيز العمل متعدد الأطراف على المستوى العالمي.

وتبلغ رودريغيس بوركيت 52 عاماً، وشغلت منصب وزيرة خارجية غويانا بين عامي 2008 و2015، قبل أن تنتقل للعمل ضمن منظومة الأمم المتحدة من خلال منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وتنضم المرشحة الغويانية إلى قائمة من الأسماء المطروحة لخلافة غوتيريش، من بينها ميشيل باشليه، وريبيكا غرينسبان، وماريا فرناندا إسبينوزا، وماكي سال، ورافاييل غروسي.

وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام التاسع للأمم المتحدة، تولى منصبه في ولايته الأولى في الأول من كانون الثاني عام 2017، وتمت إعادة انتخابه لولاية ثانية بدءاً من الأول من كانون الثاني عام 2022 لمدة خمس سنوات.