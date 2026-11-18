الكويت-سانا
أدانت دولة الكويت بأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، والتي كان آخرها فجر اليوم الأربعاء، باستخدام طائرات مسيّرة.
وأكّدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة “إكس”،أنّ هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، وخرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتمثّل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.
وشدّدت الوزارة على احتفاظ الكويت بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها، والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت فجر اليوم الأربعاء عن تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية داخل المجال الجوي للبلاد.