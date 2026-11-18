الكويت-سانا‏

أدانت دولة الكويت بأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية ‏على أراضيها، والتي كان آخرها فجر اليوم الأربعاء، باستخدام ‏طائرات مسيّرة‎.‎

وأكّدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة “إكس”،أنّ ‏هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد، وتهديداً ‏مباشراً لأمنها واستقرارها، وخرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي ‏وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتمثّل ‏تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوّض الجهود ‏الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد‎.‎

وشدّدت الوزارة على احتفاظ الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ‏جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها، ‏والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو ‏تهديد، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون ‏الدولي‎.‎

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت فجر اليوم ‏الأربعاء عن تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية داخل ‏المجال الجوي للبلاد‎.‎