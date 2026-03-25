سنتكوم: تدمير ثلثي قدرات إيران في مجال صناعة المسيرات والصواريخ

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط سنتكوم، أن الولايات المتحدة وجّهت ضربات واسعة أدّت إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بنحو ثلثي قدرات إيران في مجال تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ، إضافة إلى استهداف أحواض بناء سفن تابعة لها.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر اليوم الاربعاء في منشور على منصة “إكس “: “حتى الآن، دمّرنا أو ألحقنا أضراراً بأكثر من ثلثي منشآت إنتاج المسيّرات والصواريخ، إلى جانب أحواض بناء سفن إيرانية، وما زلنا نواصل عملياتنا”.

وأضاف كوبر: إن الولايات المتحدة دمّرت 92% من الأسطول البحري الإيراني، مؤكداً أن طهران “فقدت إلى حدّ كبير قدرتها على بسط نفوذها البحري في المنطقة والعالم”.

وأشار إلى تراجع كبير في وتيرة إطلاق الصواريخ البالستية وهجمات الطائرات المسيّرة من داخل إيران، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة “تسيطر أيضاً على المجال الجوي الإيراني”.

وبدأت أميركا وإسرائيل شن ضربات واسعة النطاق على إيران في الـ28 من شباط الماضي، استهدفت بنيتها التحتية العسكرية وقيادتها، وقصف الجيش الأميركي أكثر من 10 آلاف هدف عسكري، بحسب الأدميرال كوبر.