كوريا الجنوبية تدين استهداف سفينة “إتش إم إم نامو” في مضيق هرمز

سيئول-سانا

أدانت كوريا الجنوبية الهجوم الذي استهدف سفينة الشحن “إتش إم إم نامو” في مضيق هرمز، مؤكدة أن استهداف السفن المدنية “لا يمكن تبريره أو التسامح معه”.

ونقلت وكالة يونهاب عن مستشار الأمن الوطني في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي وي سونغ-لاك قوله اليوم الإثنين: إن “حكومتنا تؤكد أن الهجمات على السفن التي تديرها شركات خاصة، بما في ذلك السفينة إتش إم إم نامو، لا يمكن تبريرها أو التسامح معها، ونحن ندينها بشدة”.

وأضاف وي: إن الحكومة تعمل على تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، إضافة إلى التحقق من نوع الأجسام المستخدمة فيه، مؤكداً أن سيئول ستتخذ الإجراءات اللازمة استناداً إلى نتائج التحقيقات.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعلنت، أمس، أن الانفجار والحريق اللذين وقعا على متن سفينة تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، نجما عن “هجوم خارجي”، بعد اصطدام جسمين طائرين مجهولي الهوية، بمؤخرة السفينة.

