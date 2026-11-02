سامسونغ تتصدر سوق الهواتف الذكية العالمية للربع الثالث من العام الجاري

سيئول-سانا

حافظت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية للإلكترونيات على صدارتها كأكبر بائع للهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بفضل المبيعات الثابتة لسلسلة هواتفها غالاكسي إيه الاقتصادية والمتوسطة، على الرغم من الانكماش الحاد في السوق بشكل عام.

وبحسب بيانات جمعتها شركة “أومديا” المتخصصة في تتبع السوق وأوردتها وكالة” يونهاب” للأنباء فقد شحنت “سامسونغ” 57.8 مليون هاتف ذكي خلال الفترة من تموز إلى أيلول، وهو ما يمثل 22.7% من الشحنات العالمية.

وكان أداء سامسونغ قويًا نسبياً مقارنةً بانخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 20% خلال الفترة نفسها، وعزت شركة “أومديا” هذا الأداء إلى المبيعات القوية لسلسلة غالاكسي إيه، مشيرةً إلى أن الشركة استجابت لطلب السوق من خلال تشكيلة منتجات متنوعة، كما ساهمت سلسلة غالاكسي زد فولد 8، التي أُطلقت في آب، بتعزيز مكانة سامسونغ في فئة الهواتف الفاخرة.

واحتلت شركة آبل الأمريكية المرتبة الثانية، حيث شحنت 56.5 مليون هاتف ذكي، دون تغيير عن العام السابق، بحصة سوقية تبلغ حوالي 22.2% من الإجمالي.

وأعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية في 29 تشرين الأول الفائت ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر ‏من ستة أضعاف على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات المرتبطة بتقنيات الذكاء ‏الاصطناعي.‏