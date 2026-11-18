دبي-سانا

أكد قادة في قطاع الطاقة أن تعزيز المرونة والقدرة على الصمود بات ضرورة إستراتيجية لقطاع الغاز في الشرق الأوسط، لا تقل أهمية عن تحقيق أهداف النمو، داعين إلى توسيع قاعدة الاستثمار في القطاع لتعزيز أمن الطاقة بالمنطقة.



ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن مشاركين في مؤتمر “الشرق الأوسط للغاز”، الذي عقد اليوم الأربعاء في دبي، تأكيدهم أهمية تطوير موارد الغاز المحلية، وإنشاء خطوط أنابيب عابرة للحدود، وتنويع مسارات التصدير ومصادر الإمداد، إلى جانب توفير التمويل اللازم لحماية البنية التحتية وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر.

وشهدت الدورة الثانية من المؤتمر مشاركة أكثر من 150 من كبار المسؤولين وصناع السياسات والتنفيذيين في شركات النفط والغاز الوطنية والدولية، إضافة إلى مستثمرين ومطوري بنية تحتية، لمناقشة تطورات قطاع الغاز في المنطقة، ومستقبل الاستثمار والتمويل والتحالفات الدولية، ولا سيما في العراق.

استثمارات تتجاوز 200 مليار دولار

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “نفط الهلال” الإماراتية والعضو المنتدب لمجلس إدارة “دانة غاز” مجيد حميد جعفر، في كلمته الافتتاحية: إن الشرق الأوسط يمتلك نحو 40 بالمئة من احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم، مشيراً إلى أن التطورات خلال الأشهر التسعة الماضية أظهرت الأهمية المتزايدة لهذا المورد بالنسبة للاقتصاد العالمي.



وأضاف جعفر أن الاستثمار ينبغي ألا يقتصر على زيادة الإنتاج وتحقيق النمو، بل يجب أن يوفر مقومات استدامته وقدرته على الصمود في مختلف الظروف، موضحاً أن ذلك يتطلب تطوير مشاريع إنتاج جديدة، ومد خطوط أنابيب عبر الحدود، وتوفير خيارات تصدير لا تقتصر على مضيق هرمز، إلى جانب تعزيز قدرات التخزين لمواجهة انقطاع طرق الإمداد.

وأشار إلى أن الاستثمارات المتكاملة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف تتجاوز 200 مليار دولار بحلول عام 2030.

من جانبه، قال رئيس التحرير ورئيس قسم الاقتصاد في “بتروليوم إيكونوميست” بول هيكن: إن الشراكات التي يجري بحثها في المؤتمر ستسهم في بناء بنية تحتية مترابطة وقادرة على الصمود، بما يدعم نمو المنطقة خلال العقود المقبلة.

استثمارات في العراق

ولفت جعفر إلى أن استثمارات شركتي نفط الهلال و”دانة غاز” في قطاع الغاز بإقليم كردستان العراق تجاوزت أربعة مليارات دولار، واصفاً إياها بأنها أكبر استثمار خاص في قطاع الغاز العراقي، وأكبر استثمار لشركة خليجية في هذا القطاع، مؤكداً استمرار ثقة المستثمرين بقطاع الغاز في المنطقة.

وأضاف أن سندات بقيمة 500 مليون دولار أصدرتها شركة “بيرل بتروليوم” في وقت سابق من الشهر الجاري، شهدت طلبات اكتتاب تجاوزت حجم الإصدار.

وبحث المشاركون بالمؤتمر، الذي نظمته شركة “بتروليوم إيكونوميست” بالشراكة مع شركة نفط الهلال، سبل تعزيز أمن إمدادات الغاز وتطوير البنية التحتية الإقليمية، في ظل تنامي أهمية تنويع مصادر الطاقة ومسارات نقلها، وتعزيز التعاون والاستثمارات العابرة للحدود.