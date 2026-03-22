الدفاع البحرينية: اعتراض وتدمير 143 صاروخاً و244 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 143 صاروخاً، و244 طائرة مسيرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة في الـ 28 من شباط الماضي، مؤكدةً أنّ منظوماتها الدفاعية مستمرة في الرصد والتصدي لتلك الاعتداءات.

وأكدت القيادة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أنّ استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويمثّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

ودعا البيان إلى ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على السلامة، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة وعن أي أجسام مشبوهة، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.