السعودية تطرد الملحق العسكري وأفراداً من البعثة الإيرانية في الرياض

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت طرد الملحق العسكري في السفارة الإيرانية لدى الرياض ومساعده، إضافة إلى ثلاثة من أعضاء طاقم البعثة، واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: “إن المملكة العربية السعودية قامت بإشعار كل من الملحق العسكري بالسفارة الإيرانية ومساعد الملحق العسكري، وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة بمغادرة المملكة واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأن عليهم المغادرة خلال 24 ساعة”.

وجددت الوزارة إدانتها للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المملكة ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، معتبرة أن استمرار استهداف الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية والمقرات الدبلوماسية يمثل خرقاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وينتهك “اتفاق بكين” وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تتنافى مع قيم الأخوة الإسلامية، مشدداً على أن الأقوال الصادرة عن الجانب الإيراني لا تعكسها الأفعال على أرض الواقع.

وجدّدت الوزارة تحذيرها من أن استمرار هذه الهجمات يدفع نحو مزيد من التصعيد، ما سينعكس بشكل بالغ على مسار العلاقات الثنائية حالياً ومستقبلاً، مؤكدة أن الرياض لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ سيادتها وحماية أمنها ومواطنيها ومقدراتها، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة من بينها السعودية، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية.