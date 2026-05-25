السعودية وقطر تدينان تفجير قطار الركاب في باكستان

الرياض-سانا

أدانت السعودية وقطر اليوم الإثنين، التفجير الذي استهدف قطاراً للركاب في إقليم بلوشستان الباكستاني، وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها نقلته وكالة “واس”، إلى أن المملكة تجدد رفضها التام لجميع الأعمال الإرهابية والمتطرفة، واستنكارها لمحاولات النيل من أمن واستقرار باكستان، متمنيةً الأمن والسلامة للجميع.

من جانبها، أكدت قطر موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن تعازيها لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا أمس الأحد، جراء انفجار استهدف قطاراً مكوكياً يقل عناصر أمن في جنوب غرب باكستان، في حادث يعكس التحديات الأمنية المتصاعدة في البلاد.

