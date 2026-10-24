إدانات عربية وإسلامية لاعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية

عواصم-سانا

توالت الإدانات العربية والإسلامية اليوم السبت للاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي على ‏المملكة العربية السعودية، والتي طالت مناطق تضم أماكن مقدسة في مكة المكرمة والمدينة ‏المنورة وأعياناً مدنية، وسط دعوات إلى وقف هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات دولية للحد من ‏تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.‏

مجلس التعاون الخليجي: تصعيد إجرامي خطير

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد ‏العبارات اعتداء ميليشيا الحوثي على عدد من المناطق السعودية، وما نجم عن اعتراض ‏صاروخين باليستيين من سقوط أجزاء منهما في وادي المغمس بمكة المكرمة، وشظايا الاعتراض ‏في مواقع بمحافظات جدة والطائف ورابغ.‏

وشدد البديوي في بيان على منصة “إكس” على أن هذا الاعتداء لميليشيا الحوثي يجسد ‏استهتاراً صارخاً بأرواح المدنيين وأمنهم، وتصعيداً إجرامياً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ‏مؤكداً أن تعريض مكة المكرمة لمخاطر هذه الاعتداءات يمثل تجاوزاً بالغ الخطورة لحرمة ‏الأماكن المقدسة واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، ولا يمكن تبريره أو التساهل معه ‏تحت أي ذريعة.‏

وأكد البديوي أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، ‏وأن دول المجلس تقف صفاً واحداً إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات، وتساند كل ‏ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.‏

وأشاد البديوي بيقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض اعتداءات ميليشيا ‏الحوثي والتصدي لها، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وإجراءات فاعلة تضع حداً ‏لهذه الاعتداءات الآثمة.‏

تنديد بالاعتداءات على المقدسات

في السياق، ندد الشيخ إبراهيم ناصر نياس، الأمين العام للاتحاد الإسلامي الإفريقي، والشيخ ‏محمد الحافظ النحوي رئيسَ التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا، باعتداءات ‏ميليشيا الحوثي على المقدّسات الإسلامية والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية.‏

جاء ذلك في تسجيلين مصورين للشيخين نياس والنحوي أوردتهما رابطة العالم الإسلامي ‏بموقعها على منصة “إكس”.‏

منظمة التعاون الإسلامي: تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين

بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأشد العبارات، ‏الهجومين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي على مطار الملك فهد بالدمام وحقل الشيبة النفطي ‏في المملكة العربية السعودية.‏

وأكد ولد الشيخ أحمد في بيان نشر على الموقع الرسمي للمنظمة أن هذه الاعتداءات تعرض ‏حياة المدنيين وسلامة المنشآت المدنية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، وتشكل تهديداً خطيراً ‏للأمن والاستقرار الإقليميين.‏

وأعرب الأمين العام للمنظمة عن تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً دعمه ‏التام لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.‏

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم السبت سقوط شظايا اعتراض ‌‏صاروخين باليستيين أطلقتهما ‏ميليشيا الحوثي باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة.‏

وسبق ذلك، إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، الأربعاء الماضي وفاة ‏شخصين ‏أحدهما سعودي والآخر مقيم من الجنسية الهندية، وإصابة آخرين، جراء ‌‏اعتداء ميليشيا ‏الحوثي على مطار الملك فهد الدولي في الدمام.‏