إدانات عربية وإسلامية لاعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية

عواصم-سانا
توالت الإدانات العربية والإسلامية اليوم السبت للاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، والتي طالت مناطق تضم أماكن مقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأعياناً مدنية، وسط دعوات إلى وقف هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات دولية للحد من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.
مجلس التعاون الخليجي: تصعيد إجرامي خطير
وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات اعتداء ميليشيا الحوثي على عدد من المناطق السعودية، وما نجم عن اعتراض صاروخين باليستيين من سقوط أجزاء منهما في وادي المغمس بمكة المكرمة، وشظايا الاعتراض في مواقع بمحافظات جدة والطائف ورابغ.
وشدد البديوي في بيان على منصة “إكس” على أن هذا الاعتداء لميليشيا الحوثي يجسد استهتاراً صارخاً بأرواح المدنيين وأمنهم، وتصعيداً إجرامياً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أن تعريض مكة المكرمة لمخاطر هذه الاعتداءات يمثل تجاوزاً بالغ الخطورة لحرمة الأماكن المقدسة واستفزازاً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم، ولا يمكن تبريره أو التساهل معه تحت أي ذريعة.
وأكد البديوي أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفاً واحداً إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات، وتساند كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وأشاد البديوي بيقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض اعتداءات ميليشيا الحوثي والتصدي لها، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وإجراءات فاعلة تضع حداً لهذه الاعتداءات الآثمة.
تنديد بالاعتداءات على المقدسات
في السياق، ندد الشيخ إبراهيم ناصر نياس، الأمين العام للاتحاد الإسلامي الإفريقي، والشيخ محمد الحافظ النحوي رئيسَ التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا، باعتداءات ميليشيا الحوثي على المقدّسات الإسلامية والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في تسجيلين مصورين للشيخين نياس والنحوي أوردتهما رابطة العالم الإسلامي بموقعها على منصة “إكس”.
منظمة التعاون الإسلامي: تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين
بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأشد العبارات، الهجومين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي على مطار الملك فهد بالدمام وحقل الشيبة النفطي في المملكة العربية السعودية.
وأكد ولد الشيخ أحمد في بيان نشر على الموقع الرسمي للمنظمة أن هذه الاعتداءات تعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت المدنية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، وتشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليميين.
وأعرب الأمين العام للمنظمة عن تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً دعمه التام لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم السبت سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وسبق ذلك، إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، الأربعاء الماضي وفاة شخصين أحدهما سعودي والآخر مقيم من الجنسية الهندية، وإصابة آخرين، جراء اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك فهد الدولي في الدمام.