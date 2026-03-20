قتيلان ومصاب في غارات إسرائيلية على لبنان

قتل شخصان، وأصيب ثالث اليوم الجمعة، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على بلدات ومناطق متفرقة في قضاء صور جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة إسرائيلية على منزل في منطقة بافليه في صور، أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة ثالث.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على مدينة بنت جبيل وبلدة الطيري، في حين تعرضت بلدة كفرتبنيت لثلاث غارات في أقل من ساعة.

وكانت الغارات الإسرائيلية أسفرت أمس الخميس عن مقتل شخصين، وإصابة ثمانية آخرين في صور.

وارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ الـ 2 من آذار الجاري إلى 1001 قتيل بينهم 118 طفلاً، و2584 جريحاً بينهم 365 طفلاً وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وصعدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع في إسرائيل، حيث تشن غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، فيما تتوغل قواتها برياً في الجنوب عبر محاور عدة.