كوريا الجنوبية تدرس لعب دور محتمل في مبادرة واشنطن لحرية الملاحة ‏في مضيق هرمز

سيئول-سانا‏

أعلن مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي “وي سونغ-لاك” اليوم ‏الأربعاء، أن بلاده تدرس إمكانية لعب دور محتمل في المبادرة الأمريكية ‏لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة “يونهاب” عن وي قوله للصحفيين في سيئول: “فيما يتعلق ‏بالجهود المبذولة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، تراجع كوريا ‏المبادرة الأمريكية بهذا الشأن.

وأوضح وي أن كوريا تشارك بنشاط في التعاون العسكري متعدد الجنسيات ‏والجهود الدبلوماسية، مشيراً إلى أن الرئيس لي جيه ميونغ حضر مؤخراً قمة ‏افتراضية قادتها بريطانيا وفرنسا الشهر الماضي لمناقشة سبل ضمان ‏المرور الآمن في المضيق.‏

وكانت الولايات المتحدة اقترحت تحالفاً دولياً تحت اسم “بناء الحرية ‏البحرية” يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في طريق الشحن الحيوي.‏

وفيما يخص الانفجار والحريق اللذين وقعا على متن سفينة كورية في مضيق ‏هرمز الأسبوع الماضي، قال وي: إن فريقاً حكومياً مشتركاً أجرى تحقيقاً ‏سريعاً وسلساً في الحادث من خلال التعاون الوثيق مع دولة الإمارات.‏

وأعلنت سيئول يوم الأحد الماضي أن الحادث كان ناجماً عن اصطدام ‏جسمين طائرين مجهولي الهوية بالسفينة.‏

وفي سياق آخر، أشار “وي” إلى خطط إتمام خارطة طريق هذا العام لنقل ‏السيطرة العملياتية في زمن الحرب من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية، ‏وتفيد التقارير بأن سيئول تسعى لاستعادة السيطرة العملياتية في عام 2028.‏

كما تعهد ببذل الجهود لإصلاح العلاقات المتوترة بين الكوريتين وتشجيع ‏الصين وروسيا على لعب دور بناء في القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة ‏الكورية.‏