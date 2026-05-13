كوريا الجنوبية تدرس لعب دور محتمل في مبادرة واشنطن لحرية الملاحة ‏في مضيق هرمز

سيئول-سانا
أعلن مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي “وي سونغ-لاك” اليوم الأربعاء، أن بلاده تدرس إمكانية لعب دور محتمل في المبادرة الأمريكية لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن وي قوله للصحفيين في سيئول: “فيما يتعلق بالجهود المبذولة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، تراجع كوريا المبادرة الأمريكية بهذا الشأن.
وأوضح وي أن كوريا تشارك بنشاط في التعاون العسكري متعدد الجنسيات والجهود الدبلوماسية، مشيراً إلى أن الرئيس لي جيه ميونغ حضر مؤخراً قمة افتراضية قادتها بريطانيا وفرنسا الشهر الماضي لمناقشة سبل ضمان المرور الآمن في المضيق.
وكانت الولايات المتحدة اقترحت تحالفاً دولياً تحت اسم “بناء الحرية البحرية” يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في طريق الشحن الحيوي.
وفيما يخص الانفجار والحريق اللذين وقعا على متن سفينة كورية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، قال وي: إن فريقاً حكومياً مشتركاً أجرى تحقيقاً سريعاً وسلساً في الحادث من خلال التعاون الوثيق مع دولة الإمارات.
وأعلنت سيئول يوم الأحد الماضي أن الحادث كان ناجماً عن اصطدام جسمين طائرين مجهولي الهوية بالسفينة.
وفي سياق آخر، أشار “وي” إلى خطط إتمام خارطة طريق هذا العام لنقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية، وتفيد التقارير بأن سيئول تسعى لاستعادة السيطرة العملياتية في عام 2028.
كما تعهد ببذل الجهود لإصلاح العلاقات المتوترة بين الكوريتين وتشجيع الصين وروسيا على لعب دور بناء في القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.