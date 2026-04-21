بريطانيا تتجه لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على النفط والغاز

لندن-سانا

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء سلسلة إجراءات جديدة لتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على النفط والغاز، في ظل تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وتقلبات أسعار الوقود عالمياً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند قوله: إن عصر الاعتماد على الوقود الأحفوري انتهى، مؤكداً أن الطاقة النظيفة أصبحت المسار الأساسي لتعزيز الأمن المالي وأمن الطاقة والأمن الوطني.

وأوضح، أن الحكومة تعتزم توسيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عبر استغلال الأراضي المهجورة والمواقع الصناعية السابقة، وأراضي السكك الحديدية لإقامة مشاريع توليد الكهرباء النظيفة.

كما تشمل الإجراءات تسهيل تركيب أجهزة شحن السيارات الكهربائية وتوسيع استخدام الألواح الشمسية في المنازل والمؤسسات، في إطار تسريع الانتقال إلى منظومة طاقة منخفضة الانبعاثات وأكثر استقراراً من حيث التكلفة.

وتأتي الخطوات البريطانية في سياق استراتيجية أوسع لتقليل ارتباط أسعار الكهرباء بأسعار الغاز العالمية، بعد موجات ارتفاع حادة شهدتها الأسواق منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية وما رافقها من اضطرابات في إمدادات الطاقة الدولية.

كما يندرج هذا التحول ضمن توجه أوروبي أوسع لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتعزيز أمن الطاقة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسواق النفط والغاز عالمياً.