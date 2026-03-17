وزيرا الداخلية السعودي والقطري يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي (واس)

الرياض-سانا

بحث وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة واس السعودية، أنه جرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وما تشهده من تطورات أمنية، في ظل الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.

وشدد الجانبان على متانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على مواصلة تطوير التنسيق والتعاون المشترك، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

كما أكد وزير الداخلية السعودي وقوف المملكة إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها السعودية، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

تركيا تصعد إلى المركز الرابع عالمياً بأكبر أسطول للتنقيب عن الطاقة
هزة بشدة 5.8 درجات تضرب مدينة مرسى مطروح المصرية
رئيس وزراء فيتنام يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات وإدانتها للاعتداءات الإيرانية
سيئول تقترح إجراء محادثات عسكرية مع بيونغ يانغ لتجنب الاشتباكات على الحدود
فيلادلفيا تعلن توقف إنتاج عملة البنس بعد أكثر من قرنين
