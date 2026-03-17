وزيرا الداخلية السعودي والقطري يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الرياض-سانا

بحث وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة واس السعودية، أنه جرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وما تشهده من تطورات أمنية، في ظل الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.

وشدد الجانبان على متانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على مواصلة تطوير التنسيق والتعاون المشترك، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

كما أكد وزير الداخلية السعودي وقوف المملكة إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها السعودية، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.