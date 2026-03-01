رئيس الإمارات وأمير الكويت يبحثان التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين أعربا خلال الاتصال، عن إدانتهما الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولتي الإمارات والكويت وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وأكدا أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً لأمن المنطقة وتقويضاً للاستقرار الإقليمي والدولي.

كما شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة ويحول دون مزيدٍ من التصعيد.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل لليوم الثاني شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، باستخدام ذخائر دقيقة تُطلق من الجو والبر والبحر، فيما تشنُّ إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، إضافة إلى الاعتداء على عدد من الدول الخليجية والأردن، ما أوقع ضحايا ومصابين من المدنيين، وألحق أضراراً مادية.