رومانيا تسقط مسيرة ثانية قرب الحدود مع أوكرانيا

بوخارست-سانا‏

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية إسقاط طائرة مسيرة ‏ثانية انتهكت المجال الجوي للبلاد، وذلك قرب الحدود مع أوكرانيا‎.‎

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة “إكس” ‏اليوم السبت: إن طياراً على متن مقاتلة من طراز ‏إف-16 أسقط الطائرة المسيرة في منطقة غير ‏مأهولة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا‎.‎

وكانت رومانيا أعلنت أمس الجمعة إسقاط طائرة ‏مسيرة أخرى، وقال ممثلو الادعاء العام الذين ‏فحصوا حطامها إنها روسية، في أول حادث من ‏نوعه تقوم فيه رومانيا، العضو في حلف شمال ‏الأطلسي، بإسقاط طائرة مسيرة بعد عشرات ‏الانتهاكات للمجال الجوي للبلاد‎.‎