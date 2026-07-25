رومانيا تسقط مسيرة ثانية قرب الحدود مع أوكرانيا

بوخارست-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الرومانية إسقاط طائرة مسيرة ثانية انتهكت المجال الجوي للبلاد، وذلك قرب الحدود مع أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة “إكس” اليوم السبت: إن طياراً على متن مقاتلة من طراز إف-16 أسقط الطائرة المسيرة في منطقة غير مأهولة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وكانت رومانيا أعلنت أمس الجمعة إسقاط طائرة مسيرة أخرى، وقال ممثلو الادعاء العام الذين فحصوا حطامها إنها روسية، في أول حادث من نوعه تقوم فيه رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بإسقاط طائرة مسيرة بعد عشرات الانتهاكات للمجال الجوي للبلاد.