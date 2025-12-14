مقتل شخصين وإصابة تسعة في إطلاق نار داخل حرم جامعة براون الأميركية

واشنطن-سانا

قُتل شخصان وأُصيب تسعة آخرون، جراء إطلاق نار وقع أمس داخل حرم جامعة براون في ولاية رود آيلاند شمال شرق الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين في الجامعة قولهم: إن إطلاق النار وقع داخل مبنى باروس وهولي، الذي يضم أقسام الهندسة والفيزياء، أثناء إجراء امتحانات جامعية، ما أدى الى مقتل شخصين وإصابة آخرين، إضافة إلى حالة من الذعر وإغلاق الحرم الجامعي.

كما أعلنت السلطات أن مطلق النار لاذ بالفرار، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن نحو 400 شرطي يشاركون في عملية البحث عن الجاني، الذي وُصف بأنه رجل يرتدي ملابس سوداء بالكامل، وقد شوهد آخر مرة أثناء مغادرته المبنى، من دون العثور على السلاح المستخدم.

ويُعدّ هذا الهجوم الأحدث في سلسلة حوادث إطلاق النار التي تشهدها المدارس والجامعات والأماكن العامة في الولايات المتحدة، وسط استمرار الجدل حول قوانين حيازة الأسلحة النارية، في المجتمع الأميركي، والتي تواجه محاولات تشديدها معارضةً قوية.

يشار إلى أن جامعة براون، إحدى أعرق الجامعات الأميركية، وتضم نحو 11 ألف طالب، وقد سبق أن شهدت جامعات أميركية أخرى حوادث مشابهة خلال فترات الامتحانات، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف المتزايدة بشأن أمن الحرم الجامعي وسلامة الطلاب.