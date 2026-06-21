مصرع 7 نساء بتسرب لغاز الأمونيا في منشأة للتصدير بولاية تاميل نادو جنوب الهند

نيودلهي-سانا

لقيت 7 نساء مصرعهن، ونقل أكثر من 67 آخرين إلى المشافي اليوم الأحد إثر تسرب لغاز الأمونيا في وحدة خاصة لتصدير المأكولات البحرية بالقرب من منطقة تيروفالور بولاية تاميل نادو جنوب الهند.



ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الشرطة الهندية قولها: “إن سبعة أشخاص جميعهم نساء لقين حتفهن، بينما تم نقل 67 مصاباً إلى مشاف قريبة، بينهم 9 في حالة حرجة”.



وأوضحت الشرطة أن “تسرب غاز الأمونيا بدأ من وحدة معالجة المأكولات البحرية، وسرعان ما أثر على المنطقة السكنية حول المصنع”، مشيرة إلى أن “بعض الأشخاص شكوا من صعوبات في التنفس، بينما تعرض البعض لنزيف من الأنف والفم”.

وهرعت قوة الاستجابة للطوارئ الوطنية إلى المكان، في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة.

وكان 21 شخصاً لقوا مصرعهم في الثالث من حزيران الجاري إثر اندلاع حريق في مطعم بمنطقة مالفيا ناجار جنوب نيودلهي.