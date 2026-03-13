إندونيسيا تؤجّل قمة مجموعة الدول الإسلامية الثماني النامية بسبب الحرب بالمنطقة

جاكرتا-سانا

أعلنت إندونيسيا اليوم الجمعة تأجيل القمة المقررة في نيسان المقبل لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، التي تضم إيران، وذلك على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية– الإيرانية المستمرة منذ الـ 28 من شباط الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول في وزارة الخارجية الإندونيسية، تري ثاريات، قوله للصحفيين: “الليلة الماضية، وقّع وزير الخارجية رسالة موجّهة إلى نظرائه يعلن فيها تأجيل قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية إلى موعد لاحق”، وأشار المسؤول الإندونيسي إلى أنه “لا توجد أي مؤشرات ملموسة على خفض التصعيد، وهو أمر مؤسف”.

ولم يُحدَّد موعد جديد للاجتماع الذي كان من المقرر أن يستمر أربعة أيام، ويشمل قمة للقادة في الـ 15 من نيسان المقبل، وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، إلى جانب إندونيسيا، كلاً من إيران ومصر وتركيا وبنغلاديش وماليزيا ونيجيريا وباكستان.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية يومها الرابع عشر، بينما تواصل طهران اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين وحدوث أضرار مادية كبيرة.