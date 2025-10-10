العراق يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ويدعو لضمان حقوق الفلسطينيين

بغداد-سانا

أعربت الجمهورية العراقية عن ترحيبها بالجهود الإقليمية والدولية التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها اليوم، “دعم العراق الكامل لجميع المساعي الرامية إلى وقف الحرب على القطاع، والتخفيف من معاناة المدنيين، والعمل على تهيئة الظروف التي تكرّس الاستقرار في المنطقة”، مشددة على أن هذا الدعم يأتي بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى تحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت الوزارة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مع ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين دون أي إعاقة، الأمر الذي يسهم في إيجاد بيئة داعمة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجاء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة فجر اليوم، وذلك بعد مفاوضات غير مباشرة بين الأطراف المعنية والوسطاء الإقليميين والدوليين، يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب قوات الاحتلال، بالإضافة إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية وإتمام صفقة تبادل الأسرى.