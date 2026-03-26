البنك الدولي يعلن استعداده لمساعدة دول في مواجهة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط

واشنطن-سانا

أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، عن استعداده للتدخل بشكل فاعل لمساعدة حكومات الدول التي ⁠تتعامل معه في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتصاعدة جراء الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد البنك، في بيان له نشره على موقعه، أنه يعمل بشكل مكثف مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين، مشيراً إلى أنه يتواصل مباشرة مع الدول الأكثر تأثراً لفهم التحديات على الأرض، ومعالجة الآثار المتفاقمة التي تتراوح بين ارتفاع تكلفة الشحن وامتداد مخاطر الإمداد من الطاقة إلى الأسمدة والمدخلات الزراعية الحيوية.

وكشف البنك عن قفزات قياسية في الأسعار خلال الفترة الممتدة بين شباط وآذار الماضيين، حيث ارتفع سعر خام النفط بنحو 40 بالمئة، فيما قفز سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا بمقدار الثلثين تقريباً، وسجلت أسعار الأسمدة الآزوتية زيادة بلغت قرابة 50 بالمئة في آذار.

وأوضح البنك الدولي أنه يعتزم الاستجابة على نطاق واسع من خلال الجمع بين الإغاثة المالية الفورية والدعم الاستشاري والمساعدة المقدمة عبر ذراعه الخاص لتعافي القطاع الخاص، بهدف الحفاظ على الوظائف والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطته تقوم على صرف مساعدات سريعة بالاستناد إلى الأدوات المتاحة ضمن محفظة المشاريع القائمة وآليات التمويل المتفق عليها مسبقاً، على أن يتم الانتقال تدريجياً إلى أدوات سريعة الصرف ترتكز إلى سياسات سليمة تدعم التعافي الاقتصادي.

يشار إلى أن البنك الدولي يضم خمس مؤسسات إنمائية دولية مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل إنفاقه، إضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي.