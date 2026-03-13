الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

qna gaza 23 4 2025 1 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة ستة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في نابلس ومخيم عسكر شرقها، وبلدة يعبد في جنين، واعتقلت ستة فلسطينيين.

وكشف مركز معلومات فلسطين “معطى”، أن الاحتلال ارتكب نحو 900 اعتداء في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين، وإصابة 54 آخرين بجروح متفاوتة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت نحو 900 اعتداء في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 54 آخرين بجروح متفاوتة.

الملك الأردني والرئيس الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها
البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة
الخارجية الفلسطينية تحذر من سياسة الاحتلال الإسرائيلي لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية
روسيا تفكك شبكة هجرة غير شرعية من أمريكا اللاتينية
مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي مع استمرار الهجمات بينهما
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك