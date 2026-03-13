الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة ستة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في نابلس ومخيم عسكر شرقها، وبلدة يعبد في جنين، واعتقلت ستة فلسطينيين.

وكشف مركز معلومات فلسطين “معطى”، أن الاحتلال ارتكب نحو 900 اعتداء في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين، وإصابة 54 آخرين بجروح متفاوتة.

