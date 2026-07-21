هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لاستهداف ‏بمقذوف قبالة ‏سواحل عمان

لندن-سانا
أعلنت هيئة بحرية بريطانية اليوم الثلاثاء، أن مقذوفاً مجهولاً أصاب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان.
ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قولها: إنها “تلقت بلاغات متعددة تفيد بتعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز”، مضيفة:” إن الحادث وقع على بعد ثمانية أميال بحرية شمال شرق منطقة ليما شمال سلطنة عمان”.
وكانت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن أعلنت أمس الإثنين، انخفاضاً حاداً في أعداد السفن وناقلات النفط والغاز العابرة لمضيق هرمز مطلع الأسبوع، مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.