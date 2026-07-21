هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لاستهداف ‏بمقذوف قبالة ‏سواحل عمان

1 1881928 هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لاستهداف ‏بمقذوف قبالة ‏سواحل عمان
أرشيفية لسفن في مضيق هرمز

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة بحرية بريطانية اليوم الثلاثاء، أن مقذوفاً ‏مجهولاً ‏أصاب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة عمليات التجارة ‏البحرية ‏البريطانية قولها: إنها “تلقت بلاغات متعددة تفيد ‏بتعرض ناقلة نفط ‏لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق ‏هرمز”، مضيفة:” إن الحادث ‏وقع على بعد ثمانية أميال ‏بحرية شمال شرق منطقة ليما شمال ‏سلطنة عمان‎”.‎

وكانت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن ‏أعلنت ‏أمس الإثنين، ‏انخفاضاً حاداً في أعداد السفن ‏وناقلات النفط والغاز ‏العابرة لمضيق هرمز ‏مطلع ‏الأسبوع، مع استمرار التصعيد ‏العسكري بين الولايات ‏المتحدة وإيران‎.‎

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