الصين أكبر قاعدة إنتاج للوحات العرض في العالم ‏

بكين-سانا‏

بلغت قيمة إنتاج صناعة تقنيات العرض من الجيل القادم في الصين 838.6 ‏مليار يوان، نحو 124.9 مليار دولار أمريكي، خلال عام 2025، فيما ‏تجاوزت حصتها في السوق العالمية 53 بالمئة، لتصبح أكبر قاعدة إنتاج ‏للوحات العرض في العالم من حيث اكتمال منظومة التقنيات.‏

وتعد تقنيات العرض من الجيل القادم وسيلة رئيسية لعرض المعلومات ونافذة ‏مهمة للتفاعل بين الإنسان والآلة في العصر الرقمي، كما تمثل صناعة ‏استراتيجية ناشئة ذات أهمية أساسية وريادية في دفع التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية، ويرى خبراء أنها أصبحت من أبرز نقاط القوة للصين في ‏قطاع التصنيع الإلكتروني العالمي.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا اليوم الخميس، عن تقرير تنمية صناعة ‏تقنيات العرض من الجيل القادم لعام 2026، الذي أصدره مركز الصين ‏لتنمية صناعة المعلومات، أن مساحة شحنات لوحات العرض الصينية ‏تجاوزت 220 مليون متر مربع العام الماضي، ما يمثل 77 بالمئة من ‏الإجمالي العالمي.‏

وقال هو تشون مينغ، نائب الأمين العام التنفيذي للجمعية الفرعية للكريستال ‏السائل التابعة للجمعية الصينية لصناعة البصريات والإلكترونيات الضوئية: إن سوق تقنيات العرض الصينية حافظت على نموها خلال عام 2026، ‏رغم الاضطرابات التي تشهدها سوق الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية ‏نتيجة ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.‏

تطبيقات جديدة لتقنيات العرض

من جانبه، قال شيونغ جي جيون، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا ‏المعلومات: إن الصين ستدعم تعميق التكامل بين تقنيات العرض من الجيل ‏القادم وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مع توسيع نطاق ‏تطبيق منتجاتها في مجالات السيارات الذكية المتصلة بالإنترنت والمنازل ‏الذكية والميتافيرس.‏

وفي حزيران الماضي، بدأ أول خط إنتاج صيني، والثاني عالمياً، لشاشات ‏العرض بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء ذي المصفوفة النشطة ‌‏(‏AMOLED‏) من الجيل 8.6 الإنتاج الكمي في مدينة تشنغدو بمقاطعة ‏سيتشوان جنوب غربي الصين، ما من شأنه تسريع التوسع في استخدام ‏شاشات العرض بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (‏OLED‏)، ‏المنتشرة حالياً في الهواتف المحمولة، لتشمل الأجهزة ذات الشاشات ‏المتوسطة والكبيرة، مثل الحواسيب المحمولة والشاشات.‏

وتضم الصين حالياً أربع مناطق رئيسية لتجمعات هذه الصناعة، هي منطقة ‏بكين-تيانجين-خبي، ودلتا نهر اليانغتسي، والمناطق الوسطى والغربية، ودلتا ‏نهر اللؤلؤ، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الصناعة في البلاد تريليون يوان ‏خلال الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030).‏