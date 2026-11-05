الصين أكبر قاعدة إنتاج للوحات العرض في العالم ‏

بكين-سانا
بلغت قيمة إنتاج صناعة تقنيات العرض من الجيل القادم في الصين 838.6 مليار يوان، نحو 124.9 مليار دولار أمريكي، خلال عام 2025، فيما تجاوزت حصتها في السوق العالمية 53 بالمئة، لتصبح أكبر قاعدة إنتاج للوحات العرض في العالم من حيث اكتمال منظومة التقنيات.
وتعد تقنيات العرض من الجيل القادم وسيلة رئيسية لعرض المعلومات ونافذة مهمة للتفاعل بين الإنسان والآلة في العصر الرقمي، كما تمثل صناعة استراتيجية ناشئة ذات أهمية أساسية وريادية في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرى خبراء أنها أصبحت من أبرز نقاط القوة للصين في قطاع التصنيع الإلكتروني العالمي.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا اليوم الخميس، عن تقرير تنمية صناعة تقنيات العرض من الجيل القادم لعام 2026، الذي أصدره مركز الصين لتنمية صناعة المعلومات، أن مساحة شحنات لوحات العرض الصينية تجاوزت 220 مليون متر مربع العام الماضي، ما يمثل 77 بالمئة من الإجمالي العالمي.
وقال هو تشون مينغ، نائب الأمين العام التنفيذي للجمعية الفرعية للكريستال السائل التابعة للجمعية الصينية لصناعة البصريات والإلكترونيات الضوئية: إن سوق تقنيات العرض الصينية حافظت على نموها خلال عام 2026، رغم الاضطرابات التي تشهدها سوق الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.
تطبيقات جديدة لتقنيات العرض
من جانبه، قال شيونغ جي جيون، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات: إن الصين ستدعم تعميق التكامل بين تقنيات العرض من الجيل القادم وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مع توسيع نطاق تطبيق منتجاتها في مجالات السيارات الذكية المتصلة بالإنترنت والمنازل الذكية والميتافيرس.
وفي حزيران الماضي، بدأ أول خط إنتاج صيني، والثاني عالمياً، لشاشات العرض بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء ذي المصفوفة النشطة (AMOLED) من الجيل 8.6 الإنتاج الكمي في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، ما من شأنه تسريع التوسع في استخدام شاشات العرض بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED)، المنتشرة حالياً في الهواتف المحمولة، لتشمل الأجهزة ذات الشاشات المتوسطة والكبيرة، مثل الحواسيب المحمولة والشاشات.
وتضم الصين حالياً أربع مناطق رئيسية لتجمعات هذه الصناعة، هي منطقة بكين-تيانجين-خبي، ودلتا نهر اليانغتسي، والمناطق الوسطى والغربية، ودلتا نهر اللؤلؤ، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الصناعة في البلاد تريليون يوان خلال الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030).