كوريا الجنوبية ترسل فريقاً تقنياً للتحقيق بحادث سفينة شحن قبالة سواحل الإمارات

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، إرسال فريق تقني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمعاينة الأضرار التي لحقت بسفينة شحن تديرها شركة كورية جنوبية، إثر تعرضها لحادث في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن وزارة الدفاع قولها: إن فريق تحليل تقنياً غادر إلى دبي مساء أمس الأربعاء لإجراء تحقيق علمي في ملابسات الحادث الذي تعرضت له سفينة الشحن “إتش إم إم نامو”.

وأوضحت الوزارة أن التحقيق يهدف إلى تحديد أسباب الانفجار والحريق اللذين اندلعا على متن السفينة في الرابع من أيار الجاري، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تفيد بأن الحادث نجم عن اصطدام جسمين طائرين مجهولين بالسفينة.

وأضافت: إن الحادث أدى إلى تدمير غرفة المحركات وإحداث ثقب بعمق سبعة أمتار في مؤخرة السفينة، إضافة إلى إصابة أحد أفراد الطاقم بجروح طفيفة.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في السابع من الشهر الجاري، أنها أرسلت وفداً حكومياً يضم 3 محققين من محكمة السلامة البحرية الكورية، و4 خبراء من الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق، إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء تحقيقات في حادث انفجار وحريق على متن سفينة شحن كورية جنوبية.