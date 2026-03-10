الولايات المتحدة تنقل منظومات “ثاد” و”باتريوت” من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

بدأت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، نقل أجزاء من منظوماتها الدفاعية الصاروخية المنتشرة في كوريا الجنوبية ومنطقة المحيطين الهندي والهادي إلى الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدرين مطلعين أن الولايات المتحدة شرعت بنقل مكونات نظام الدفاع الصاروخي وصائد الصواريخ الباليستية “ثاد” من قواعدها في كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط، مع الاستعانة بصواريخ “باتريوت” الاعتراضية المتطورة لتعزيز الدفاعات ضد أي تهديدات محتملة من إيران.

بدوره، أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن بلاده “لا تستطيع منع القوات الأمريكية من شحن بعض الأسلحة إلى الخارج”، مشدداً على أن هذه العمليات لن تؤثر على فعالية الردع العسكري.

وأضاف: إن هناك جدلاً متزايداً مؤخراً بشأن شحن القوات الأمريكية لبعض الأسلحة، مشيراً إلى أن كوريا الجنوبية ليست في وضع يسمح لها بفرض مطالب أو اعتراضات فعلية.

يُذكر أن منظومة “ثاد” نشرت أساساً لتعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية في مواجهة التهديدات الصاروخية من كوريا الشمالية.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت في حزيران الماضي ثلاث بطاريات “باتريوت” من أصل ثماني بطاريات في الشرق الأوسط.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً واسعاً، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وما تبعها من ردود إيرانية، ما أدى إلى حالة عدم استقرار إقليمي امتدت آثارها إلى الدول المجاورة.