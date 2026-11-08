ارتفاع ضحايا انهيار جرف رملي في غزة إلى خمسة بالتزامن مع ‏غرق خيام النازحين

القدس المحتلة-سانا‏

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جرف رملي على خيام النازحين في ‏مخيم أرض الرباط بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى خمسة، ‏بينهم امرأة وثلاثة أطفال، بالتزامن مع منخفض جوي وأمطار ‏غزيرة أغرقت خياماً وألحقت أضراراً بمراكز الإيواء، وسط ‏تحذيرات من انهيار مبانٍ متصدعة وتهديد حياة مزيد من المدنيين.‏

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن مصادر طبية أكدت ‏ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار الجرف الرملي إلى خمسة، إضافة إلى ‏إصابات عدة، فيما تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين، بعد ‏إنقاذ خمسة مصابين.

مبانٍ متصدعة تهدد حياة النازحين

وتحذر مؤسسات وطنية ودولية من مخاطر انهيار أكثر من ألفي ‏مبنى متضرر وآيل للسقوط، في ظل لجوء النازحين إلى خيام ‏مهترئة ومراكز إيواء غير مؤهلة لمواجهة الأمطار والرياح.‏

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” السبت، ‏من المخاطر التي تواجه العائلات النازحة في المناطق المعرّضة ‏للفيضانات والمباني المتضررة جراء الأمطار، مشيراً إلى نقص ‏مخزونات الإغاثة، وداعياً إلى السماح بإدخال مستلزمات الشتاء ‏وتوفير تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية.‏

بدوره، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إلى ‏تحرك دولي عاجل لتوفير المساكن المؤقتة والخيام ومواد الإيواء ‏والتدفئة، وضمان إدخال المساعدات دون قيود، محذراً من بقاء ‏مئات الآلاف في خيام لا تحميهم من البرد والأمطار. ‏

وتدفقت مياه الأمطار إلى خيام النازحين في مناطق متفرقة من ‏القطاع، ولا سيما في مواصي رفح، حيث اضطرت عائلات إلى ‏قضاء الليل وسط المياه، مع تهالك الخيام وغياب وسائل تصريف ‏مياه الأمطار.‏

وتتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع اشتداد الرياح وارتفاع ‏الأمواج، فيما لم تعد الخيام المتهالكة قادرة على توفير الحد الأدنى ‏من الحماية لهم، وسط ارتفاع أسعار مواد الترميم والإيواء ونقص ‏الإمكانيات اللازمة لتجهيز أماكن أكثر أماناً.‏