ارتفاع ضحايا انهيار جرف رملي في غزة إلى خمسة بالتزامن مع ‏غرق خيام النازحين

القدس المحتلة-سانا
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جرف رملي على خيام النازحين في مخيم أرض الرباط بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى خمسة، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، بالتزامن مع منخفض جوي وأمطار غزيرة أغرقت خياماً وألحقت أضراراً بمراكز الإيواء، وسط تحذيرات من انهيار مبانٍ متصدعة وتهديد حياة مزيد من المدنيين.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن مصادر طبية أكدت ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار الجرف الرملي إلى خمسة، إضافة إلى إصابات عدة، فيما تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين، بعد إنقاذ خمسة مصابين.
مبانٍ متصدعة تهدد حياة النازحين
وتحذر مؤسسات وطنية ودولية من مخاطر انهيار أكثر من ألفي مبنى متضرر وآيل للسقوط، في ظل لجوء النازحين إلى خيام مهترئة ومراكز إيواء غير مؤهلة لمواجهة الأمطار والرياح.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” السبت، من المخاطر التي تواجه العائلات النازحة في المناطق المعرّضة للفيضانات والمباني المتضررة جراء الأمطار، مشيراً إلى نقص مخزونات الإغاثة، وداعياً إلى السماح بإدخال مستلزمات الشتاء وتوفير تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية.
بدوره، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إلى تحرك دولي عاجل لتوفير المساكن المؤقتة والخيام ومواد الإيواء والتدفئة، وضمان إدخال المساعدات دون قيود، محذراً من بقاء مئات الآلاف في خيام لا تحميهم من البرد والأمطار.
وتدفقت مياه الأمطار إلى خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، ولا سيما في مواصي رفح، حيث اضطرت عائلات إلى قضاء الليل وسط المياه، مع تهالك الخيام وغياب وسائل تصريف مياه الأمطار.
وتتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج، فيما لم تعد الخيام المتهالكة قادرة على توفير الحد الأدنى من الحماية لهم، وسط ارتفاع أسعار مواد الترميم والإيواء ونقص الإمكانيات اللازمة لتجهيز أماكن أكثر أماناً.