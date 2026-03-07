سوريا تدين الهجوم الإيراني على البحرين وتدعو لاحترام سيادة دول المنطقة

دمشق-سانا

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف مباني في مملكة البحرين الشقيقة، والتي تضم عناصر من القوات البحرية القطرية المشاركين في مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معتبرة أنه انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم السبت، تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقتين، ووقوفها إلى جانبهما في مواجهة أي اعتداء يمس سيادتهما أو يهدد أمنهما.

وجددت الجمهورية العربية السورية رفضها القاطع لأي أعمال عدوانية تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة، داعية إلى احترام سيادة الدول بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعلنت الداخلية البحرينية أمس الجمعة عن اعتداء إيراني جديد، استهدف فندقين ومبنى سكنياً في العاصمة المنامة.

وكانت الوزارة أدانت بأشد العبارات محاولة إيران استهداف كل من تركيا وأذربيجان، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، معتبرةً هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.