مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء حريق بمركز تجاري بالعاصمة المصرية

القاهرة-سانا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون جراء حريق ناجم عن انفجار أنبوبة غاز هيليوم، اليوم الخميس، داخل مركز تجاري (مول) في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان نشرته على منصة إكس أن الحادث الذي وقع في مول “أرابيلا بلازا” بالقاهرة الجديدة أدى إلى وفاة 3 أشخاص.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى استقدام 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، ونقل 17 مصاباً إلى المستشفيات لتقديم العلاج لهم.

من جهته ذكر فريق من نيابة القاهرة الجديدة أن سبب الحريق الأساسي هو انفجار أنبوبة هيليوم داخل محل الهدايا.

وكان 15 شخصاً لقوا حتفهم، وأصيب 32 آخرون، الثلاثاء الماضي، جراء انقلاب سيارة تقل عمالاً بمحافظة الإسماعيلية شمال شرق مصر.