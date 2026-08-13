مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء حريق بمركز تجاري بالعاصمة المصرية

1 1886034 مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء حريق بمركز تجاري بالعاصمة المصرية

القاهرة-سانا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون جراء حريق ناجم عن انفجار أنبوبة غاز هيليوم، اليوم الخميس، داخل مركز تجاري (مول) في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان نشرته على منصة إكس أن الحادث الذي وقع في مول “أرابيلا بلازا” بالقاهرة الجديدة أدى إلى وفاة 3 أشخاص.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى استقدام 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، ونقل 17 مصاباً إلى المستشفيات لتقديم العلاج لهم.

من جهته ذكر فريق من نيابة القاهرة الجديدة أن سبب الحريق الأساسي هو انفجار أنبوبة هيليوم داخل محل الهدايا.

وكان 15 شخصاً لقوا حتفهم، وأصيب 32 آخرون، الثلاثاء الماضي، جراء انقلاب سيارة تقل عمالاً بمحافظة الإسماعيلية شمال شرق مصر.

الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية ويدعم إجراءات الإمارات لحماية سيادتها
مصادر أمريكية: اتفاق طهران وواشنطن لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً ينتظر موافقة ترامب
مقتل 40 شخصاً في غارة بطائرة مسيّرة جنوبي السودان
الرئيس المصري وملك البحرين يبحثان الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك