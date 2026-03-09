حزب الرئيس جوستافو بيترو يحقق فوزاً في الانتخابات التشريعية بكولومبيا

photo 2026 03 09 12 37 27 حزب الرئيس جوستافو بيترو يحقق فوزاً في الانتخابات التشريعية بكولومبيا

بوغوتا-سانا

فاز حزب الرئيس جوستافو بيترو اليساري بالانتخابات التشريعية في كولومبيا التي جرت أمس الأحد، وفقاً للنتائج الأولية.

وذكرت وسائل إعلام كولومبية اليوم الإثنين أنه مع فرز نحو 95% من الأصوات، يتقدم الحزب الحاكم على اليمين في انتخابات تعتبر مؤشراً مهماً للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ31 من أيار المقبل.

وكان الكولومبيون شاركوا في التصويت لاختيار أعضاء البرلمان بغرفتيه، حيث يجري تجديد 285 مقعداً في مجلسي الشيوخ والنواب، على أن تُعلن النتائج النهائية خلال الساعات المقبلة.

وتشكل هذه الانتخابات محطة سياسية بارزة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 31 من أيار المقبل، في ظل سعي القوى اليسارية الداعمة للرئيس غوستافو بيترو للحفاظ على نفوذها في الكونغرس.

ولا يجيز الدستور لبيترو الترشح لولاية رئاسية جديدة، فيما يسعى الائتلاف الذي يقوده، وهو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، للحفاظ على مقاعده الثمانية والأربعين في الكونغرس، حيث يشكل حالياً القوة السياسية الرئيسية من دون أن يمتلك أغلبية.

وجرت عملية التصويت في أجواء هادئة عموماً، رغم أعمال عنف استهدفت سياسيين خلال الأشهر الأخيرة، من بينهم مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية ميغيل أوريبي الذي توفي في آب الماضي متأثراً بجروح أصيب بها إثر محاولة اغتيال.

