اتحاد المبدعين العرب يطلق غداً منصة حوار افتراضية من دولة الإمارات

أبوظبي-سانا

يطلق اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة غداً من دولة الإمارات العربية المتحدة، منصة حوار افتراضية بعنوان “تعزيز الثقة في المستقبل الرقمي: الابتكار، والأمان، والنمو المستدام”، وذلك في إطار الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن فعاليات WSIS+20.

وقال رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب أحمد نور في تصريح اليوم لوكالة أنباء الإمارات “وام”: إن المنصة ستناقش عدداً من المحاور الجوهرية، في مقدمتها إطلاق وعرض مبادرة التحقق الإلكتروني للمحتوى والملكية الفكرية في الفضاء الرقمي “IPV”، وهو مشروع عربي يقدم حلاً عالمياً مبتكراً لحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأمن السيبراني ضمن منصة واحدة، بما يسهم في دعم المبدعين على المستويين العربي والدولي، ويفتح آفاقاً للتوسع والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية.

كما تناقش المنصة وفق نور سبل بناء منظومة ثقة رقمية عالمية لحماية الحقوق الفكرية، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها البيئة الرقمية، والحاجة إلى إطار دولي يعزز موثوقية المحتوى ويحد من القرصنة الرقمية، مع استعراض تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.

ومن المقرر أن يختتم الحوار بمحور مخصص لـ”الأمن السيبراني كركيزة أساسية لحماية المحتوى الرقمي”، عبر مناقشة التهديدات والاختراقات الرقمية وتأثيرها على المبدعين والشركات وآليات الدفاع السيبراني ضمن مبادرة التحقق الإلكتروني، وأهمية خلق بيئة رقمية آمنة تعزز الابتكار وترسخ الثقة في المستقبل.

يذكر أن اتحاد المبدعين العرب تأسس في عام 2001 في مصر، وهو منظمة عربية دولية غير حكومية تهدف لدعم الإبداع والابتكار في العالم العربي، وقد حصل على اعترافات دولية مثل عضويته الاستشارية في الأمم المتحدة وانضمامه لملتقى الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية.