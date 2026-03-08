الكويت تتصدى لموجة جديدة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأحد أن قواتها، ومنظومات دفاعها الجوية تصدت لموجة جديدة من الصواريخ، والمسيرات الإيرانية التي تستهدف أراضي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان في بيان: إن الدفاعات الجوية الكويتية رصدت (3) صواريخ باليستية معادية اخترقت أجواء البلاد، تم اعتراضها، وتدميرها كما تعاملت مع موجة من الطائرات المسيّرة المعادية.

وأشار إلى أن أصوات الانفجارات التي سُمعت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

كما دعا المتحدث باسم الوزارة في ختام بيانه السكان إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني، فيما تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة، مخلفة قتلى وإصابات، وأضراراً مادية كبيرة.