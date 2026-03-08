الكويت تتصدى لموجة جديدة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية

photo 2026 03 07 00 52 59 860x492 1 الكويت تتصدى لموجة جديدة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأحد أن قواتها، ومنظومات دفاعها الجوية تصدت لموجة جديدة من الصواريخ، والمسيرات الإيرانية التي تستهدف أراضي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان في بيان: إن الدفاعات الجوية الكويتية رصدت (3) صواريخ باليستية معادية اخترقت أجواء البلاد، تم اعتراضها، وتدميرها كما تعاملت مع موجة من الطائرات المسيّرة المعادية.

وأشار إلى أن أصوات الانفجارات التي سُمعت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

كما دعا المتحدث باسم الوزارة في ختام بيانه السكان إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني، فيما تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة، مخلفة قتلى وإصابات، وأضراراً مادية كبيرة.

الناتو يؤكد قدرته على الرد على التهديدات الهجينة المتزايدة
إضراب لليوم الثالث على التوالي في متحف اللوفر الفرنسي
قطر تؤكد أن بناء السلام ركيزة أساسية في سياستها الخارجية
أوتشا: موسم الزيتون بالضفة الغربية شهد أعلى مستوى لهجمات المستوطنين منذ 5 سنوات
الرئيس البرازيلي يستبعد تدخلاً عسكرياً برياً أمريكياً لفنزويلا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك