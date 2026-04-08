حراك دبلوماسي وضغوط اقتصادية في ظل الهدنة بين واشنطن وطهران

عواصم-سانا

توالت التحرّكات الدبلوماسية عقب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بهدف تثبيت الهدنة، وتهيئة مناخ ملائم للحوار والتفاوض، بينما رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد محادثات سلام في باكستان “قريباً جداً”.

صحيفة نيويورك بوست الأمريكية نقلت عن ترامب قوله: إنّ باكستان التي تلعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران، اقترحت استضافة قمة يوم الجمعة المقبل، مبيناً أن وفداً يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد يشارك في المحادثات، بينما لا يزال حضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس غير محسوم.

وفي موازاة هذه التحركات الدبلوماسية، صدرت تحذيرات أمريكية واضحة على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين، الذي أكدّ أنّ قوات بلاده جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى تسوية عبر التفاوض.

باكستان تدعو لاحترام الاتفاق

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعا بدوره إلى احترام وقف إطلاق النار كما تم الاتفاق عليه، لإفساح المجال أمام الدبلوماسية، مشيراً إلى الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في وقت سابق، أن دفاعاتها الجوية تصدت

لـ 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران، كما أعلنت البحرين اعتراض وتدمير 6 صواريخ و31 طائرة مسيّرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشنطن: لبنان خارج الاتفاق

من جهة أخرى، وبالتوازي مع التصعيد الإسرائيلي الخطير، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن لبنان ليس جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، في إشارة إلى استمرار التصعيد.

ووسط التباينات المحيطة بالاتفاق وما سيتمخض عنه من انعكاسات ونتائج، خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط لعام 2026 في تطور اقتصادي موازٍ.

وأوضح البنك الدولي أنّ إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تقلبات الأسواق، مؤكداً أن الأزمة الحالية تتطلب “تحركاً استباقياً” لبناء اقتصادات أكثر مرونة، ومشدداً على أن السلام شرط أساسي للتنمية المستدامة.

وفي إطار التحذيرات من استمرار أزمة إغلاق مضيق هرمز، حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من احتمال تعرض حركة الطيران الأوروبية لاضطرابات اعتباراً من منتصف أيار المقبل، بسبب نقص وقود الطائرات، ما لم يُعاد فتح مضيق هرمز بالكامل.