الاحتلال يداهم بلدات في الضفة الغربية ويعتقل 10 فلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين حملة مداهمات طالت مناطق عدة بالضفة الغربية، واعتقلت خلالها عشرة فلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين في مدينة الخليل بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب المدينة واعتقلت شاباً فلسطينياً، قبل أن تنفذ انتشاراً واسعاً في أحياء البلدة وتحول قاعة للأفراح إلى مركز تحقيق ميداني.

وفي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من بلدة دير أبو مشعل، كما اعتقلت فلسطينيين آخرين في بلدتي حوارة وعصيرة بمدينة نابلس، وثلاثة فلسطينيين في بيت لحم عقب اقتحام بلدة تقوع جنوب شرقي المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأحد ثمانية فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، خلال اقتحام عدة مناطق في الضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال يومية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، تستهدف جميع الفئات العمرية، وسط تصعيد ميداني واقتحامات متكررة للبلدات والمخيمات، تترافق مع مداهمات للمنازل وتخريب محتوياتها.