الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات التي استهدفت قوات اليونيفيل في لبنان

بروكسل-سانا

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، الهجمات التي استهدفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، مؤكداً أنها غير مقبولة على الإطلاق.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني في بيان: “ندين الهجمات التي أسفرت عن مقتل عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان (يونيفيل)”، مؤكداً أنها تمثل “انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”.

وأضاف: “نطالب بإجراء تحقيق معمق لكشف ملابسات هذه الهجمات الخطيرة”.

وكان الاتحاد الأوروبي شدد في بيانات سابقة على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومبانيها، وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

وقُتل جندي أندونيسي من قوة حفظ السلام يوم أمس الأول الأحد، جراء انفجار مقذوف مجهول المصدر قرب بلدة “عدشيت القصير” الحدودية، فيما قتل جنديان آخران أمس الإثنين في انفجار قرب “بني حيان”، وهي بلدة حدودية أخرى، وأصيب عدد من الجنود بجروح.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً اليوم الثلاثاء، بناء على طلب من فرنسا، وذلك بعد مقتل وإصابة عدد من قوات اليونيفيل خلال اليومين الماضيين في لبنان.

وتتمركز قوة اليونيفيل التي تضم حوالي 8200 جندي من 47 دولة، في جنوب لبنان، حيث تدور اشتباكات متواصلة بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في امتداد للحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في الـ 28 من شباط الماضي.