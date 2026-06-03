سنتكوم” تعلن اعتراض قواتها صواريخ باتجاه الكويت والبحرين وشن غارات في مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية” سنتكوم”، أمس الثلاثاء، أن قواتها أحبطت هجمات صاروخية باليستية إيرانية وأخرى بطائرات مسيرة جرى إطلاقها باتجاه دول مجاورة في منطقة الخليج العربي.



ونقلت رويترز عن بيان للقيادة المركزية قوله: “إن صاروخين إيرانيين أطلقا باتجاه الكويت سقطا أثناء التحليق دون أن يصيبا هدفهما، مؤكدة أن القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات البحرينية تمكنت من اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ أخرى كانت متوجهة نحو البحرين”.



وأشار البيان، إلى أن القوات الأمريكية شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع في جزيرة قشم بإيران عند مدخل الخليج العربي في مضيق هرمز، رداً على محاولات إيران الهجومية، أسفرت عن تدمير وإسقاط عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.



وكانت “سنتكوم” أعلنت الإثنين الماضي، أن قواتها تمكنت من اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت ،دون وقوع أي إصابات ،كما نفذت ضربات دفاعية، ضد مواقع رادار، ومواقع قيادة وتحكم للطائرات المسيرة في غروك وجزيرة قشم بإيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع.



يذكر أن عدداً من دول الخليج العربي تتعرض لاعتداءات بطائرات مسيرة قادمة من إيران والعراق منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي.