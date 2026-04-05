ترامب يعلن إنقاذ الطيار الثاني بعد تحطم مقاتلة أمريكية في إيران

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الجيش الأميركي نجح في إنقاذ الطيار الثاني الذي كان مفقوداً بعد تحطم مقاتلة من طراز “أف-15” داخل الأراضي الإيرانية.

ونقلت فرانس برس عن الرئيس الأمريكي قوله في منشور على منصة “تروث سوشال”: إن العملية نُفذت خلال الساعات الماضية، واصفاً إياها بأنها “واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة”، مضيفاً: إن عملية الإنقاذ التي شاركت فيها عشرات الطائرات، تمت بمتابعة ترامب من داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض.

وأشار إلى أن الطيار الذي تم إنقاذه، والذي يحمل رتبة عقيد، تعرض لإصابة، ولكنه سيكون بخير.

وكانت كل من القوات الأميركية والإيرانية تتسابقان للوصول إلى الطيار، ففي حين أعلنت السلطات الإيرانية عن مكافأة لمن يقبض على الطيار الأمريكي، كثّفت القوات الأمريكية جهودها منذ يوم الجمعة الماضي للعثور على طاقم الطائرة، التي تُعد أول مقاتلة أميركية تتحطم داخل إيران منذ بداية الحرب.

وحول عملية الإنقاذ قال ترامب: إن هذه الحادثة تمثل “المرة الأولى التي يتم فيها إنقاذ طيارَين أميركيين في عمليتين منفصلتين داخل أراضٍ معادية”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت أول أمس أن القوات الأمريكية الخاصة تمكنت من إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة حربية سقطت في الأراضي الإيرانية، في حين لا تزال عمليات البحث مستمرة عن الطيار الآخر.