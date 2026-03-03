السفارة الأمريكية في الرياض تتعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين

photo 2026 03 03 06 16 28 السفارة الأمريكية في الرياض تتعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين

الرياض-سانا

تعرضت السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض لهجوم بطائرتين مسيرتين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي قوله أمس الإثنين: إن  السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى.

كما أشار المتحدث إلى اعتراض وتدمير 8 مسيَّرات بالقرب من مدينتَي الرياض والخرج.

يذكر أن إيران شنّت خلال الأيام الماضية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أراضي عدد من الدول العربية بينها السعودية، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

