اختتام الأسواق الخليجية على ارتفاع مع ترقب التطورات بين الولايات المتحدة وإيران‏

عواصم -سانا

ارتفعت معظم أسواق الخليج العربي في ختام تعاملاتها اليوم الأربعاء، في وقت يقيم فيه ‏المستثمرون تداعيات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وترقبهم للخطوة التالية التي ‏ستتخذها واشنطن في الحرب مع إيران.‏

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وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر في دبي ارتفع 4% مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي ‏الوطني 6.1 % وسهم إعمار العقارية القيادي 4.4 %.‏

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وعرضت “إعمار” العقارية شراء جميع أسهم ” إعمار للتطوير” التي لا تملكها بالفعل بسعر 15 ‏درهماً للسهم، عبر شركة ” إميرتس بروبرتي هولدينجز” ⁠المملوكة لها بالكامل، وارتفع سهم إعمار ‏للتطوير 4.9 %.‏

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بالمقابل، تخلى المؤشر في أبو ظبي عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة ليغلق على ‌‏⁠استقرار.‏

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وفي السعودية، ارتفع المؤشر 1.7 %، مدفوعاً بزيادة سهم مصرف الراجحي 2.2 %.‏

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وفي قطر، زاد المؤشر 2.8 % مع تسجيل كل الأسهم المدرجة عليه تقريباً لمكاسب، بما في ‏ذلك بنك قطر الوطني الذي ارتفع 5.3 %.‏

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كما ارتفع المؤشر في سلطنة عمان 0.5 % وفي الكويت 0.5 % وصعد المؤشر في البحرين ‏أيضاً بذات النسبة.‏

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وحقق الحزب الديمقراطي فوزاً في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ‏الأمريكي، التي جرت ‏أمس، وتمكن من استعادة السيطرة على مجلس ‏النواب وانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ من ‏الجمهوريين، بعد فوزه بسبعة ‏مقاعد كانت خاضعة للحزب الجمهوري، في تحول أكدته وكالة ‏أسوشيتد ‏برس في تحديثاتها لنتائج الانتخابات.‏

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