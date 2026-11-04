اختتام الأسواق الخليجية على ارتفاع مع ترقب التطورات بين الولايات المتحدة وإيران‏

عواصم -سانا
ارتفعت معظم أسواق الخليج العربي في ختام تعاملاتها اليوم الأربعاء، في وقت يقيم فيه المستثمرون تداعيات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وترقبهم للخطوة التالية التي ستتخذها واشنطن في الحرب مع إيران.
وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر في دبي ارتفع 4% مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 6.1 % وسهم إعمار العقارية القيادي 4.4 %.
وعرضت “إعمار” العقارية شراء جميع أسهم ” إعمار للتطوير” التي لا تملكها بالفعل بسعر 15 درهماً للسهم، عبر شركة ” إميرتس بروبرتي هولدينجز” المملوكة لها بالكامل، وارتفع سهم إعمار للتطوير 4.9 %.
بالمقابل، تخلى المؤشر في أبو ظبي عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة ليغلق على استقرار.
وفي السعودية، ارتفع المؤشر 1.7 %، مدفوعاً بزيادة سهم مصرف الراجحي 2.2 %.
وفي قطر، زاد المؤشر 2.8 % مع تسجيل كل الأسهم المدرجة عليه تقريباً لمكاسب، بما في ذلك بنك قطر الوطني الذي ارتفع 5.3 %.
كما ارتفع المؤشر في سلطنة عمان 0.5 % وفي الكويت 0.5 % وصعد المؤشر في البحرين أيضاً بذات النسبة.
وحقق الحزب الديمقراطي فوزاً في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، التي جرت أمس، وتمكن من استعادة السيطرة على مجلس النواب وانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ من الجمهوريين، بعد فوزه بسبعة مقاعد كانت خاضعة للحزب الجمهوري، في تحول أكدته وكالة أسوشيتد برس في تحديثاتها لنتائج الانتخابات.