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الريان القطري يتجاوز النهضة العماني بثنائية في دوري أبطال آسيا

photo 2026 11 04 22 03 33 الريان القطري يتجاوز النهضة العماني بثنائية في دوري أبطال آسيا
الريان القطري يتغلب على ضيفه النهضة العماني-ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم

الدوحة-سانا

تغلب الريان القطري على ضيفه النهضة العماني بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على استاد أحمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم.

سجل هدفي أصحاب الأرض كل من الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 78، والبرازيلي روجر غيديس في الدقيقة 86.

وأكمل النهضة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط محمد الغافري في الدقيقة 87 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

بهذه النتيجة تصدر الريان ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما النهضة في المركز الرابع بنقطة واحدة.

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