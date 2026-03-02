رئيس قبرص: قاعدة بريطانية تعرضت لهجوم بمسيّرة إيرانية

نيقوسيا-سانا

كشف الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس اليوم الإثنين، أن قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في بلاده تعرضت لهجوم خلال الليل بطائرة مسيرة إيرانية من طراز شاهد، ما أسفر عن أضرار مادية طفيفة.

وقال خريستودوليدس في بيان نقلته رويترز: “أود التوضيح بأن بلادنا لا تشارك بأي شكل من الأشكال، ولا تنوي أن تكون جزءاً من أي عملية عسكرية”.

وكان قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا قالوا في بيان أمس مشترك: “سنتخذ خطوات للدفاع عن مصالحنا، ومصالح حلفائنا في المنطقة، ولا سيما عبر منع إيران من إطلاق الصواريخ والمسيّرات”.

وتواصل الولايات المتحدة، وإسرائيل لليوم الثالث شنَّ سلسلة من الضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، فيما تشنُّ إيران هجمات بالصواريخ، والطائرات المسيّرة على إسرائيل، وتعتدي على دول عربية عدة ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.